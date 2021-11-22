Преподавателей русского языка приглашают на конкурс "Школа без границ"

15 ноября стартовал прием заявок на Международный конкурс педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ "Школа без границ", который учрежден Министерством просвещения.

Конкурс адресован учителям и преподавателям русского языка в девяти странах Содружества – Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане и Узбекистане.

Кыргызстан в оргкомитете конкурса представляет Светлана Кенжетаева – преподаватель русского языка и литературы, директор Центра образования Свердловского района Бишкека.

Представить на конкурс свои педагогические разработки могут преподаватели школ и центров открытого образования, а также частные учителя, обучающие русскому языку, как по классическим методикам, так и с использованием инновационных образовательных технологий и собственных методических разработок.

Международное жюри признанных экспертов и практиков в сфере преподавания русского языка оценит проекты участников:

• За творческий подход к преподаванию русского языка.

• За оригинальность замысла педагогического проекта.

• За мастерство использования технологий преподавания.

• За инновационный подход к преподаванию русского языка.

• За научный подход к преподаванию русского языка.

Конкурс проходит в два этапа – заочный и очный.

На заочном этапе участник может подать на конкурс до трех оригинальных проектов в контексте преподавания русского языка.

Прием заявок и регистрация участников проводится с 15 ноября по 10 декабря на сайте конкурса http://noborder-school.online/. Итоги первого этапа будут подведены 14 декабря, финалисты поедут в Москву для участия во втором туре, который состоится 22–24 декабря. Очные конкурсные испытания пройдут в формате презентации проекта перед членами жюри и другими финалистами.

Имена победителей будут объявлены 24 декабря на церемонии награждения в Москве.

Каждый участник конкурса получит именной сертификат, лауреаты и победители – именные дипломы и право публикации в официальном электронном сборнике конкурса, распространяющемся среди преподавателей стран СНГ. Победители получат денежный приз в размере 50 000 рублей.