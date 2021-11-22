Паллиативная помощь: как лечится боль у тяжелобольных пациентов

По данным пресс-службы ФОМС специалисты паллиативной помощи при посещении тяжелобольных пациентов оценивают боль, ее интенсивность, сделанной на основе жалоб самого пациента и документируют.

В основе медикаментозного лечения нарастающей хронической боли лежит трехступенчатая схема, рекомендованная ВОЗ в 1986 г., - "лестница ВОЗ". Кроме анальгетиков назначаются ко-анальгетики (адьюванты) – лекарственные средства, которые сами по себе непосредственно не обладают обезболивающим эффектом, но способны повысить эффективность других анальгетиков и улучшат качество жизни пациента.

При лечении хронической боли необходимо соблюдать общие принципы, основанные на "лестнице ВОЗ":

• Пероральный (прием лекарств через рот) – необходимо отдавать предпочтение пероральным лекарственным препаратам.

• По часам – (а не по требованию) регулярное обезболивание обеспечивает необходимый уровень препарата в крови и снижает потребность в экстренном обезболивании.

• По схеме лестницы - обезболивание должно быть увеличено в ответ на степень боли согласно схеме обезболивания по принципу лестницы ВОЗ.

• Индивидуальное титрование дозы - для достижения оптимального обезболивания с минимальными побочными эффектами.

• Использование адъювантов - если это необходимо.

• Внимание к деталям - обезболивание должно проводиться под регулярным наблюдением и корректироваться по мере необходимости.

Должна быть четкая причина отказа от использования морфина, когда показан сильный опиоид для лечения боли, и эта причина должна быть описана в карточке пациента.

Морфин является препаратом первого выбора при назначении опиоидов.

При первичном назначении анальгетиков врач должен в течение 24 часов оценить эффективность фармакотерапии хронической боли и определить сроки следующего осмотра с целью оценки интенсивности и характера боли, а также коррекции схемы лечения (но не реже 1 раза в неделю, при необходимости - чаще).