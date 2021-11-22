В Караколе мошенник обещал зачисление на учебу за 10 тысяч долларов

Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщает заявление в милицию написал местный житель. Он сообщил, что в январе месяце 2019 года познакомился с парнем, который представился ему представителем Жогорку Кенеша по Иссык-Кульской области и обещал помочь в поступлении на учебы в США его дочери. В начале 2021 года получив от него денежные средства в размере 10 тысяч долларов скрылся, не выполнив свои обещания.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ОВД Каракола и было начато досудебное производство по статье 204 части 3 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК.

В ходе проведения следственных мероприятий, следственной службой ОВД Каракола было установлено, что после получения 10 тысяч долларов, неизвестный летом вновь прибыл к заявителю, и получил от него 3 тысячи долларов для оформления визы в США. После, пообещав, что поможет ему самому устроиться в золоторудный комбинат "Кумтор", получил еще раз 10 тысяч долларов США. В итоге, потерпевшему был нанесен материальный ущерб на общую сумму 23 тысячи долларов.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий, сотрудниками милиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался, 27-летний житель Бишкека "К.А.", который был доставлен в ОВД Каракола. Решением Каракольского городского суда, в отношении его избрана мера пресечение в виде заключение под стражу сроком на один месяц.

17-ноября, в ходе проведения следственных мероприятий следственной службой ОВД Каракола, также был установлен факт мошенничества со стороны подозреваемого в отношении еще одного жителя областного центра. В начале ноября, он, представившись преподавателем центра обучения Каракола, получил денежные средства в размере 10 тысяч 245 долларов, под предлогом, что поможет в поступлении на бесплатную учебу дочери потерпевшего в США, а после скрылся.

Данный факт также зарегистрирован в ЕРПП ОВД Каракола и ведутся следственные мероприятия в рамках досудебного производства.

Следователи предполагают, что обвиняемый причастен и к другим аналогичным преступлениям. В связи с чем, просят тех граждан, кто стал жертвой от мошеннических действий подозреваемого, обратиться в следственную службу ОВД Каракола.