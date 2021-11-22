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Юбилей в жгучем ритме фламенко

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- Владимир Пирогов
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Под зажигательную музыку испанских цыган на сцене ДК "Таберик" начали проявляться женские фигуры в ярких платьях. И наконец на зрителей обрушился танец со стуком кастаньет и каблуков, щелканьем пальцев и разноцветным освещением.

В красных, черно–красных, а так же в платьях в горошек на уютную сцену вышли дамы, которые занимаются в студии, чтобы отметить пятилетний юбилей ее существования. Возраст от тридцати до пятидесяти лет и старше - это танец не имеет возрастных ограничений для женщин.

Ритм учащается, и твое сердце вместе с ним начинает биться быстрее. И ты уже обречен - принадлежишь музыке и танцу. Звоном в ушах отдается гитарный перезвон, волшебство фламенко неотразимо. Магия танца завораживает, танцовщицы то взлетают, то опускаются, ноги творят что–то невообразимое. Это биение страсти, это фламенко!

Фламенко - танец, зародившийся в глубокой древности. Его истоки берут начало в мавританской культуре. В XV веке в Андалузию хлынули потоки беженцев из Византии. Среди них были цыгане, евреи, темнокожие африканцы и другие народы. Все они были изгоями, людьми низшего сорта. Вся боль народа выплескивалась в рвущих душу музыке, песнях и в страстных танцах. Каждый народ внес во фламенко часть своей культуры, своей души.

Ирина Бондарюк - идейный вдохновитель и руководитель студии "Эсмеральда" прошла через бальные и народные танцы, прежде чем начала заниматься фламенко. Когда она изучила историю, традиции, атрибутику этого вида танцев, ее душа намертво прикипела к ним. Ей посчастливилось закончить в Санкт– Петербурге специальные курсы и получить сертификат преподавателя, после чего Ирина всю душу отдает своим ученицам и любимому танцу.

В начале существования студии у нее регулярно занимались около тридцати человек, к пятилетнему юбилею это количество, как минимум, удвоилось. Все они и участвовали в концерте.

А ведь начинать свое преподавательство Ирине приходилось буквально в вакууме. Когда она начинала рассказывать про фламенко, ее обычно переспрашивали: фламинго? Пришлось научиться отвечать, что фламинго - это птица такая, а фламенко - танец.

Сейчас Ирина обросла единомышленницами (к стати - единомышленников мужского пола - днем с огнем не найдешь), многие из которых заразились навсегда и считают фламенко делом своей жизни.

И мелькают в Бишкеке, благодаря энтузиастам, красные юбки, пылает самый прекрасный пожар этого страстного танца.


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URL: https://www.vb.kg/409691
Теги:
танцы, Бишкек, Кыргызстан
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