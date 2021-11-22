Профессору Анэсу Зарифьяну - 50 + 25

Этот именинник не нуждается в особом представлении. Достаточно назвать имя: Анэс Гургенович Зарифьян, профессор и поэт, менестрель от медицины, острослов родом из КВН–семидесятых. Да, да... ему исполнилось 75 лет. Но что для такого мужчины, как Анэс Зарифьян, 50 + 25? Две даты на выбор. Можно не сомневаться, какую он выберет сам!

Вы удивляете всех, кто вас знает, молодым отношением к жизни, позитивной энергией. В чем секрет?

- Если меня видят не столь древним и замшелым, как это бывает в такие солидные годы, то, видимо, благодаря следующей триаде: генетической программе, постоянному обитанию в молодежной среде и чувству юмора, - ответил на вопрос VB.KG Анэс Гургенович.

На международную научно- практическую конференцию "Актуальные вопросы медицины и высшего медицинского образования", приуроченную к юбилею мэтра кыргызской медицины, собрался весь ее цвет. Приехали коллеги из Москвы, Новосибирска, из Казахстана. Еще никогда в зале главного корпуса КРСУ не было такого созвездия академиков, профессоров, доцентов и кандидатов, руководителей научных институтов и Национальных центров. Зал едва вмещал всех желающих сказать юбиляру добрые слова. И что удивительно: не чувствовалось в этом торжестве помпезности, царила атмосфера искренности и тепла.

"Когда Анэс Гургенович предложил создать медицинский факультет в КРСУ, мне поначалу его предложение показалось странным. Университет только-только начинал делать первые шаги. Но мы решили попробовать. Будущему факультету выделили одну небольшую комнату на юридическом факультете. А в настоящее время это сильнейший факультет, который готовит специалистов по разным отраслям медицины. В линейке медицинских учреждений, которые готовят медиков в нашей стране, я думаю, этот факультет занимает не последнее место. И в этом огромная заслуга Анэса Гургеновича.

Иногда я задаюсь мыслью, кто же у нас мог бы потянуть этот факультет. Только организаторские способности Анэса Гургеновича, его трудолюбие смогли совершить невероятное, поскольку начиналось все с нуля и были препятствия, большие проблемы, но он шел вперед. Он создал блестящий профессорско- преподавательский коллектив, который стал одной большой семьей" - сказал VB.KG ректор КРСУ, академик Владимир Нифадьев.

"В университетской работе ни черта ты не сделаешь, если не будет команды. Поэтому все, кто находится в этом зале, - это огромная наша команда, которой я искренне и низко кланяюсь, - признался виновник торжества.

Родной университет присвоил юбиляру звание Почетного профессора. На что Анэс Гургенович с присущим ему чувством юмора отреагировал: "Поскольку я стал почетным, то на работу буду ходить и по четным, и нечетным дням".

"Большое достоинство Анэса Гургеновича в том, что он умеет слушать и слышать каждого из нас. Говорят, что человеку столько лет, насколько он себя чувствует, а он - молодой, бодрый, любящий и любимый. Такого руководителя нам сам Бог послал", -сказала заведующая кафедрой урологии медицинского факультета КРСУ, профессор Галина Чернецова.

Из Ошского университета прислали просто потрясающий видеоролик – поздравление, в таком дивном кэвээновском стиле, который, по словам юбиляра, его порадовал от души.

"Я хочу ответить моим ошским друзьям стихами. Но сначала небольшая преамбула. Месяца полтора назад прошел по белу свету слух, что я отдал богу душу. Причем на таком серьезе, что пошли звонки, сопереживания, соболезнования и так далее. Это меня еще больше настроило на жизнь. И вот что я хотел бы вам озвучить.

Учитывая, что совсем недавно меня уже почти отпели справно

и даже выразили сожаление моей сестре,

я в данный день рождения вошел живехоньким вполне.

Поскольку, как давно известно мне, собака да и скорпион живучи.

А, может, я действительно везучий, хотя бы в том,

что на планете сей не растерял еще друзей,

всех тех, кто, не нарушив добрых правил,

меня с утра и вспомнил, и поздравил, фантазиям и слухам вопреки.

Спасибо, дорогие земляки, коллеги и студенты,

стар и мал, за этот вдохновляющий ваш зал,

который, подскажи мне, Лира, живительней любого элексира!

Издание "Вечерний Бишкеке" также искренне поздравляет Анэса Гургеновича с юбилеем. Примите самые искренние поздравления и как большому нашему другу желаем вам только здоровья!

Профессор чуть раньше ответил на несколько наших вопросов.

Как вам сейчас вспоминаются ваши студенческие годы?

- Как один из лучших жизненных этапов. Я даже двоечников своих, когда оставляю на повторное обучение, утешаю тем, что продлеваю им самое счастливое время жизни. Фактически из той студенческой почвы проросли мои профессиональные знания, увлеченность поэзией, песнями, сценическим творчеством, желание работать с людьми...

А нынешние студенты - другие?

- И да, и нет. В них сохраняются все лучшие черты, свойственные юности, но есть и некие новые свойства, порожденные постсоветской эпохой. Как позитивные, так и малоприятные. Однако иных студентов у нас нет. Надо любить и работать с этими.

Говорят, что остроумные люди способны подтрунивать над собой. Это так?

- Абсолютно. Вообще считаю иронию, а еще важнее самоиронию, главным признаком интеллекта. Не случайно в одном из своих стихов, обращаясь к Создателю, прошу: "И что б там ни случилось в безвестности слепой, не дай утратить силы смеяться над собой!".

Вы домашний человек? Гвоздь, например, можете вколотить?

- Нет, я не домовитый мужичок. Гвозди, конечно, могу позаколачивать, но больше предпочитаю такие, как гвоздь вопроса, гвоздь программы и т.п.

Как вы думаете, вашим близким с вами легко?

- Об этом лучше спросить у них. Быть может, и нелегко, зато, как мне кажется, не очень скучно.

Должности, награды, звания

Ими юбиляр - декан медицинского факультета Кыргызско–Российского Славянского университета, профессор Анэс Зарифьян - не обделен. Он академик Международной академии информатизации, известный поэт, бард и публицист, заслуженный деятель культуры Кыргызстана, кавалер медали "Данк" и ордена "Данакер", а также золотой медали имени Григора Нарекаци, а еще почетный гражданин Бишкека.