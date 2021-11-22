Какие штрафы предусмотрены за распространение ложных сведений о кандидатах

Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов информирует о том, что согласно Кодексу о нарушениях предусмотрены следующие виды ответственности в ходе выборного процесса.

Нарушение прав избирателя, члена избирательной комиссии, кандидата в депутаты, доверенного лица, уполномоченного представителя кандидата, наблюдателя, международного наблюдателя, влечет за собой наложение штрафа: для физических лиц - 5 тысяч 500 сомов, для юридических лиц - 17 тысяч сомов.

Непредставление физическими и юридическими лицами в избирательную комиссию в установленные сроки сведений или материалов, предусмотренных законодательством о выборах, а также невыполнение решений и требований избирательной комиссии, принятых в пределах ее полномочий, необходимых для подготовки и проведения выборов, влечет наказывается штрафом: для физических лиц - 5 тысяч 500 сомов, для юридических лиц - 17 тысяч сомов.

Если избиратель предоставил к избирательную комиссию заведомо недостоверные сведения о смене избирательного адреса, то влечет штраф в размере 3 тысячи сомов.

Если избиратель получил лично либо через посредника денежные средства и (или) материальные ценности за голос, штраф составит 1 тысячу сомов. При этом избиратель освобождается от ответственности, если добровольно сообщил о получении денежных средств и материальных ценностей.

Отказ администрации (работодателя) в предоставлении зарегистрированному кандидату в депутаты, доверенному лицу кандидата, либо члену избирательной комиссии предусмотренного законом отпуска для участия в подготовке и проведении выборов влечет наложение штрафа для физических лиц – 1 тысячу сомов, для юридических лиц – 5 тысяч сомов.

Нарушение избирателем, наблюдателем, кандидатом или его представителем, доверенным лицом условий проведения предвыборной агитации, предусмотренных законодательством о выборах, влечет наложение штрафа: для физических лиц – 7 500 сомов, для юридических лиц - 23 000 сомов.

То же деяние, совершенное представителями средствами массовой информации, влечет наложение штрафа: для физических лиц - 10 000 сомов, для юридических лиц - 28 тысяч сомов.

За распространение о кандидате в депутаты ложных сведений, порочащих честь или достоинство кандидата, будет наложен штраф: – 12 тысяч 500 сомов, для юридических лиц - 35 тысяч сомов.

Распространение СМИ сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата, политической партии в период с назначения выборов до официального опубликования результатов выборов, влечет за собой наложение штрафа: для физических лиц – 17 тысяч 500 сомов, для юридических лиц 55 тысяч сомов.

Распространение агитационных печатных материалов, не содержащих информацию об организациях и лицах, ответственных за их выпуск, либо материалов, изготовленных за рубежом, влечет наложение штрафа: для физических лиц – 12 тысяч 500 сомов, для юридических лиц - 35 тысяч сомов.

Умышленное уничтожение либо повреждение аудиовизуальных материалов, портрета кандидата в депутаты, плаката с его биографией либо иных агитационных материалов, вывешенных на зданиях, сооружениях или иных объектах, влечет наложение штрафа: для физических лиц – 7 тысяч 500 сомов, для юридических лиц -23 тысячи сомов.

Освобождается от ответственности по настоящей статье собственник (владелец) здания, сооружения или иного объекта, на котором были вывешены агитационные материалы без его согласия.

Если вы стали свидетелем нарушения законодательства о выборах, не оставайтесь в стороне, сообщите об этом в правоохранительные органы или координационную группу оперативного реагирования ЦИК по следующим номерам: 1255; (0312) 62 63 24; (0312) 66 02 40

Также можно отправить сообщение на WhatsApp номер: 0755 00 29 65 или написать на почту: кgor_cec@shailoo.gov.kg, document@shailoo.gov.kg