Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 95.08 - 96.57

Какие штрафы предусмотрены за распространение ложных сведений о кандидатах

66  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов информирует о том, что согласно Кодексу о нарушениях предусмотрены следующие виды ответственности в ходе выборного процесса.

Нарушение прав избирателя, члена избирательной комиссии, кандидата в депутаты, доверенного лица, уполномоченного представителя кандидата, наблюдателя, международного наблюдателя, влечет за собой наложение штрафа: для физических лиц - 5 тысяч 500 сомов, для юридических лиц - 17 тысяч сомов.

Непредставление физическими и юридическими лицами в избирательную комиссию в установленные сроки сведений или материалов, предусмотренных законодательством о выборах, а также невыполнение решений и требований избирательной комиссии, принятых в пределах ее полномочий, необходимых для подготовки и проведения выборов, влечет наказывается штрафом: для физических лиц - 5 тысяч 500 сомов, для юридических лиц - 17 тысяч сомов.

Если избиратель предоставил к избирательную комиссию заведомо недостоверные сведения о смене избирательного адреса, то влечет штраф в размере 3 тысячи сомов.

Если избиратель получил лично либо через посредника денежные средства и (или) материальные ценности за голос, штраф составит 1 тысячу сомов. При этом избиратель освобождается от ответственности, если добровольно сообщил о получении денежных средств и материальных ценностей.

Отказ администрации (работодателя) в предоставлении зарегистрированному кандидату в депутаты, доверенному лицу кандидата, либо члену избирательной комиссии предусмотренного законом отпуска для участия в подготовке и проведении выборов влечет наложение штрафа для физических лиц – 1 тысячу сомов, для юридических лиц – 5 тысяч сомов.

Нарушение избирателем, наблюдателем, кандидатом или его представителем, доверенным лицом условий проведения предвыборной агитации, предусмотренных законодательством о выборах, влечет наложение штрафа: для физических лиц – 7 500 сомов, для юридических лиц - 23 000 сомов.

То же деяние, совершенное представителями средствами массовой информации, влечет наложение штрафа: для физических лиц - 10 000 сомов, для юридических лиц - 28 тысяч сомов.

За распространение о кандидате в депутаты ложных сведений, порочащих честь или достоинство кандидата, будет наложен штраф: – 12 тысяч 500 сомов, для юридических лиц - 35 тысяч сомов.

Распространение СМИ сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата, политической партии в период с назначения выборов до официального опубликования результатов выборов, влечет за собой наложение штрафа: для физических лиц – 17 тысяч 500 сомов, для юридических лиц 55 тысяч сомов.

Распространение агитационных печатных материалов, не содержащих информацию об организациях и лицах, ответственных за их выпуск, либо материалов, изготовленных за рубежом, влечет наложение штрафа: для физических лиц – 12 тысяч 500 сомов, для юридических лиц - 35 тысяч сомов.

Умышленное уничтожение либо повреждение аудиовизуальных материалов, портрета кандидата в депутаты, плаката с его биографией либо иных агитационных материалов, вывешенных на зданиях, сооружениях или иных объектах, влечет наложение штрафа: для физических лиц – 7 тысяч 500 сомов, для юридических лиц -23 тысячи сомов.

Освобождается от ответственности по настоящей статье собственник (владелец) здания, сооружения или иного объекта, на котором были вывешены агитационные материалы без его согласия.

Если вы стали свидетелем нарушения законодательства о выборах, не оставайтесь в стороне, сообщите об этом в правоохранительные органы или координационную группу оперативного реагирования ЦИК по следующим номерам: 1255; (0312) 62 63 24; (0312) 66 02 40

Также можно отправить сообщение на WhatsApp номер: 0755 00 29 65 или написать на почту: кgor_cec@shailoo.gov.kg, document@shailoo.gov.kg


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409695
Теги:
выборы, нарушения, Кыргызстан, агитация, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  