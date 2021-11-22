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Какой штраф положен за злоупотребление административным ресурсом на выборах

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- Айжан Мамбеталиева
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Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов информирует, что согласно Кодексу Кыргызской Республики о проступках предусмотрены следующие виды ответственности в ходе выборного процесса.

Голосование избирателем за другое лицо или группу лиц с целью повлиять на результаты выборов, а также соучастие в таких действиях наказывается штрафом: для несовершеннолетних – от 15 тысяч до 25 тысяч сомов, для других физических лиц - от 30 тысяч до 60 тысяч сомов.

Злоупотребление административным ресурсом в ходе подготовки, проведения выборов, в день голосования кандидатами, руководителями государственных средств массовой информации и интернет-изданий влечет наказание в виде штрафа - от 30 тысяч до 60 тысяч сомов,

То же деяние, совершенное государственным или муниципальным служащим, руководителем государственной или муниципальной организации, а также руководителем организации с долей государственного (муниципального) участия более 30 процентов наказывается штрафом - от 30 тысяч до 60 тысяч сомов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Если кандидат в депутаты предоставил заведомо недостоверные сведения или документы, в том числе документ об отсутствии гражданства иного государства, или скрыл сведения, которые являются препятствием для выдвижения, регистрации и избрания, то штраф составит от 20 тысяч до 30 тысяч сомов.

Те же деяния, совершенные государственными и муниципальными служащими, влекут наказание в виде штрафа от 20 тысяч до 30 тысяч сомов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Проступки рассматриваются правоохранительными органами и судом. Если вы стали свидетелем нарушения законодательства о выборах, не оставайтесь в стороне, сообщите об этом в правоохранительные органы или координационную группу оперативного реагирования ЦИК по следующим номерам: 1255, (0312) 62 63 24, (0312) 66 02 40.

Также можно отправить сообщение на WhatsApp по номеру: 0755 00 29 65. Или написать на почту: кgor_cec@shailoo.gov.kg, document@shailoo.gov.kg


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URL: https://www.vb.kg/409697
Теги:
нарушения, Кыргызстан, админресурс, ЦИК
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