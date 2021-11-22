Яндекс и О!. Музыка, фильмы 90 дней БЕСПЛАТНО + скидка на такси!

Мобильный оператор О! совместно с "Яндекс Плюс" открыли своим абонентам возможность бесплатно пользоваться "Яндекс.Музыкой", "Кинопоиском", "Яндекс.Диском" и экономить в "Яндекс.Такси" целых 90 дней.
"Запуская эксклюзивный сервис с одним из гигантов современной цифровой индустрии, мы поддерживаем интересы своих абонентов и развиваем экосистему полезных продуктов компании. С новой услугой наши клиенты получат единую подписку на лучшие сервисы Яндекса. Они смогут смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве, без ограничений слушать музыку и подкасты в умных плейлистах, которые формируются на основе музыкальных предпочтений пользователя, смогут получить скидку в такси – 10%. И все это совершенно бесплатно целых 90 дней. Подключайтесь прямо сейчас и пользуйтесь самыми полезными и популярными цифровыми сервисами от лидеров рынка", – говорит Максим Сидоренко, коммерческий директор Мобильного оператора О!.
Скачивайте приложения "Яндекс.Музыка", "Кинопоиск", "Яндекс Go", "Яндекс.Диск" и слушайте миллионы новых треков, смотрите тысячи фильмов, экономьте в такси и пользуйтесь цифровым облаком бесплатно вместе с Яндекс и О!.
Чтобы получить всё это бесплатно на 90 дней, наберите бесплатную команду *090# или подключите одним кликом в приложении "Мой О!".
Подписка доступна на всех тарифных планах. По окончании бесплатного периода стоимость единой подписки составит 179 сомов в месяц. Ещё подробнее на yandex.o.kg.