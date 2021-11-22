Тилек Усупов: В случае невыполнения обещаний депутат должен быть отозван

Кандидат в депутаты ЖК КР по одномандатному Октябрьскому избирательному округу № 28 Тилек Усупов провел ряд встреч с жителями Бишкека, которые проходили в непринужденной и дружеской атмосфере.

Избиратели, которые проживают рядом с Ботаническим садом, рассказали кандидату о проблемах, с которыми они борются долгие годы - это магистрали без тротуаров, отсутствие освещения улиц в вечернее время.

Также жители столицы затронули тему безопасности на улицах. Так, они рассказали кандидату в депутаты, что они готовы установить за свой счет опорный пункт и в этой связи просят Октябрьское РОВД выделить сотрудников милиции. При этом, местное население готово оплачивать коммунальные услуги, а взамен просят обеспечить им порядок и безопасность на улицах.

Кроме этого, избиратели пожаловались на спортивное поле возле бани "Кристалл", на котором круглосуточно играют в футбол.

"Играющие постоянно шумят, матерятся, тем самым нарушая наш покой. Мы писали жалобы в соответствующие службы, но все тщетно", - рассказали они Тилеку Усупову.

Аналогичная встреча прошла и в 10-м микрорайоне Бишкека, жители которого поведали о своих проблемах: дороги, освещение, высокие тарифы на коммунальные услуги, низкий размер пенсии и отключение света.

Жители микрорайона Кок-Жара на встрече с Тилеком Усуповым пожаловались, что у них отсутствуют поликлиники, детсады и спортивные залы.

На всех этих встречах кандидат в депутаты Тилек Усупов внимательно выслушал каждого избирателя и отметил, что сам, как житель Октябрьского района, знает эти проблемы и сталкивается с ними повседневно.

- Я не бизнесмен и не высокопоставленный чиновник, а такой же житель района, как и вы все. Мне не понаслышке известны ваши заботы, которые являются и моими также. Мы каждый день видим, как растут цены на продукты питания, какие у нас коммунальные услуги и насколько развита местная инфраструктура. Поэтому я четко понимаю, что только сами сообща мы сможем решить свои проблемы. В этой связи, кстати, я всегда выступал за одномандатные выборы, чтобы каждый депутат мог отчитаться за свои обещания. А в случае невыполнения - он должен быть отозван избирателями, - сказал он.

Тилек Усупов выразил надежду, что в случае его победы на выборах вместе с избирателями он сможет поэтапно решить все имеющиеся задачи.

Изготовлено: "РФ "Рубикон", адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2, Заказчик: кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Усупов Т. С. Тираж: 1. Дата: 22 ноября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Усупова Т.С. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Батиловым Б.Ж.