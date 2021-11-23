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"Государство старается минимизировать нарушения во время агиткампании"

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- Назгуль Абдыразакова
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Государство старается минимизировать нарушения во время агиткампаний. Об этом редакции VB.KG заявил политолог Зайнидин Курманов.

По его словам, президент Кыргызстана Садыр Жапаров регулярно говорит о проведении честных выборов, и применяет меры в отношении тех, кто нарушает предвыборной процесс.

"В прошлом году на выборах такого не было, творился полный беспредел. Не было никого контроля, поэтому совершился очередной переворот. К власти приходили воры и авантюристы. Кыргызстанцы потеряли доверие к власти, все это обусловлено тем, что общество разделилось на успешных и неблагополучных. Произошел спад экономики из-за коронавируса, из-за проблем безработицы и третьи лица пользуются таким положением в стране. Сегодня я вижу в списках политических партий достойных кандидатов в депутаты, которые хотят перемен в стране. Нужно чтобы у избирателей была политическая осознанность за кого голосовать, что именно от их голоса будет, зависеть будущее Кыргызстана", - сказал Курманов.

Также политолог Улукбек Маматаев не заметил каких-либо нарушений.

"В данное время я нахожусь в Узгенском районе Ошской области и по моим наблюдениям я не заметил каких-либо нарушений. Мне сообщают, что якобы какие-то агитаторы ходят по домам избирателей и предлагают им деньги. В этой связи хотелось бы, чтобы такие факты ЦИК проверял. В любом случае, если выборы будут проходить по прошлогоднему сценарию, тогда ничего хорошего не будет. В парламент должны приходить независимые партии и депутаты. Думаю, что народ стал понимать, что как важно голосовать по зову своего сердца, а не за деньги. Теперь у избирателей есть возможность голосовать не только за партию, но и за кандидата, который им импонирует", - отметил Маматаев.


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URL: https://www.vb.kg/409707
Теги:
выборы, парламент, Кыргызстан, Улукбек Маматаев, Зайнидин Курманов
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