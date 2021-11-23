"Государство старается минимизировать нарушения во время агиткампании"

Государство старается минимизировать нарушения во время агиткампаний. Об этом редакции VB.KG заявил политолог Зайнидин Курманов.

По его словам, президент Кыргызстана Садыр Жапаров регулярно говорит о проведении честных выборов, и применяет меры в отношении тех, кто нарушает предвыборной процесс.

"В прошлом году на выборах такого не было, творился полный беспредел. Не было никого контроля, поэтому совершился очередной переворот. К власти приходили воры и авантюристы. Кыргызстанцы потеряли доверие к власти, все это обусловлено тем, что общество разделилось на успешных и неблагополучных. Произошел спад экономики из-за коронавируса, из-за проблем безработицы и третьи лица пользуются таким положением в стране. Сегодня я вижу в списках политических партий достойных кандидатов в депутаты, которые хотят перемен в стране. Нужно чтобы у избирателей была политическая осознанность за кого голосовать, что именно от их голоса будет, зависеть будущее Кыргызстана", - сказал Курманов.

Также политолог Улукбек Маматаев не заметил каких-либо нарушений.

"В данное время я нахожусь в Узгенском районе Ошской области и по моим наблюдениям я не заметил каких-либо нарушений. Мне сообщают, что якобы какие-то агитаторы ходят по домам избирателей и предлагают им деньги. В этой связи хотелось бы, чтобы такие факты ЦИК проверял. В любом случае, если выборы будут проходить по прошлогоднему сценарию, тогда ничего хорошего не будет. В парламент должны приходить независимые партии и депутаты. Думаю, что народ стал понимать, что как важно голосовать по зову своего сердца, а не за деньги. Теперь у избирателей есть возможность голосовать не только за партию, но и за кандидата, который им импонирует", - отметил Маматаев.