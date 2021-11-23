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Сенаторы США припомнили Сауле Омаровой комсомольское прошлое

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Американские сенаторы раскритиковали уроженку казахстанского Уральска и выпускницу МГУ Сауле Омарову, выдвинутую американским президентом Джо Байденом на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина. В ходе публичных слушаний, предшествующих утверждению, представители Республиканской партии припомнили Омаровой членство в комсомоле и тему кандидатской диссертации: "Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в ''Капитале''" . Запись доступна в Twitter The Recount.

Сенатор от Луизианы Джон Кеннеди спросил Омарову, родившуюся в 1966 году, покинула ли она официально Коммунистический союз молодежи. Как предположила Омарова, автор вопроса имел в виду Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи - комсомол.

"Я родилась и выросла в СССР. Все в этой стране были членами комсомола, который был молодежной коммунистической организацией", - сказала она. "Вы направили им [в комсомол] письмо о своем исключении?" - отреагировал республиканец. "Сенатор, это было много лет назад. Насколько я помню, с наступлением определенного возраста вы автоматически переставали быть членом [комсомола]", - объяснила Омарова. Кеннеди однако все равно попросил ее проверить свои архивы на предмет наличия в них копии письма о выходе из комсомола. "Я не подразумеваю какого-либо неуважения, но я не знаю, называть ли мне вас профессором или товарищем", - заявил позднее Кеннеди. "Сенатор, я не коммунистка, я не подписываюсь под этой идеологией", - заверила его Омарова, добавив, что человек не в силах выбирать, где ему родиться (перевод ТАСС).

Сенатор от Пенсильвании Пэт Туми связал научную работу Омаровой времен СССР с ее более поздними академическими трудами и заявил, что она хочет "национализировать банковскую систему, ввести контроль за ценами и установить командную экономику".

В свою очередь, сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен заявила, что противники Сауле Омаровой не могут ничего сказать о ее квалификации, ограничиваясь "беспощадной клеветнической кампанией".

Омарова родилась в 1966 году, в 1989 году окончила МГУ, спустя два года по программе обмена отправилась в Висконсинский университет. После распада СССР она осталась в США и получила докторскую степень по политологии, стала профессором Корнеллского университета. Омарова работала в одной из крупнейших юридических фирм Нью-Йорка Davis Polk & Wardwell, в администрации 43-го президента США Джорджа Буша - младшего была советником замминистра финансов, напоминает ТАСС. С 2013 года она шесть раз выступала на слушаниях в Конгрессе, отвечая на вопросы законодателей о финансах и технологиях.

Президент США Джо Байден выдвинул ее кандидатуру на пост руководителя Управления валютного контроля в сентябре. В случае назначения Омарова станет первой женщиной на этой должности за всю 158-летнюю историю ведомства.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/409709
Теги:
США
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