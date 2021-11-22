Одномандатные округа. Фавориты и "против всех"

Фонд "Евразийцы – новая волна" опубликовал вторую часть крупного опроса общественного мнения жителей Кыргызстана. На этот раз в центре внимания – рейтинг кандидатов по одномандатным избирательным округам. Среди 11000 респондентов были представители шести возрастных групп, проживающих на всей территории страны. Из них 61,2% – жители сельской местности, а 38,8% проживают в городах.

Первая тенденция, которую стоит отметить в рамках данного исследования – это ряд округов с лидирующей позицией "Против всех": 26, 27, 29, 30 и еще несколько округов, где ситуация неоднозначная. В качестве причин можно назвать и политическую аморфность кандидатов-одномандатников, оказавшихся неспособными создать позитивный фон вокруг своих кампаний, и былую репутацию выдвинутых кандидатов – в любом случае, в округах, где "Против всех" победит всех остальных кандидатов, будут назначены перевыборы.

Специфика новой избирательной системы заключается не только в смешанном ее типе, но еще и в том, что для кандидатов-одномандатников сохраняется возможность выдвигаться под флагом той или иной партии. Это интересная особенность, которой воспользовались буквально единицы кандидатов-одномандатников. Однако на неформальном уровне почти половина от общего числа наиболее значимых и весомых кандидатов – присягнула на верность той или иной политической партии.

Еще одна особенность грядущих выборов заключается в том, что наиболее токсичные и уже скомпрометировавшие себя представители элит, а также депутаты прошлых созывов парламента, решили пойти именно по одномандатным избирательным округам, а не по партийным спискам. По всей видимости, такие политики решили не рисковать и сделали ставку на одномандатные избирательные округа, не ограниченные строгими партийными рамками. Как следствие, мы видим, что борьба между ними зачастую приобретает более ожесточенный характер, чем склоки на уровне партий.

Наиболее проблемная ситуация наблюдается в Бишкеке, представленным округами 26, 27, 28 и 29. В трех из четырех избирательных округов лидирует кандидат "Против всех": такие результаты получены в 26, 27 и 29 округах. Процент проголосовавших "Против всех" в них варьируется от 30,10% до 33,80%. В случае, если ситуация не изменится к дню голосования, то в этих округах ЦИК будет вынужден назначить повторные выборы.

Единственный округ, в котором наблюдается уверенная победа кандидата, это 28-й, где лидирует Дастан Бекешев. По данным предварительного опроса он набрал 44,70% от всех голосов.

В разрезе регионов ситуация следующая.

В Баткенской области во всех трех избирательных округах присутствуют явные фавориты, которые практически не оставляют шансов своим оппонентам:

В 1-округе – Ажибаев Чынгыз Ильяскожоевич.

Во 2-округе – Салихов Кенеш Каримович (22,70%), которому на пятки наступает Ражабалиев Нурлан (19%).

В 3-округе – Сыргабаев Замирбек Самаматович.

В Ошской области конкурентная борьба ожидается только в Куршабском избирательном округе №10, где мандат Жогорку Кенеша достанется одному из двух фаворитов, разница в рейтинге которых не превышает статистическую погрешность: Толонову Данияру (19,10%) или Пасанову Эржигиту (18,80%).

В 4-округе побеждает Бакиров Өмүрбек Мирзаимович.

В 5-округе побеждает Марипов Бакытбек Асамидинович.

В 6-округе побеждает Нурбаев Жалолидин Паязидинович.

В 7-округе побеждает Осмонов Айбек Жапарович.

В 8-округе побеждает Атазов Шайлообек Карыбекович.

В 9-округе побеждает Матраимов Искендер Исмаилович.

В 11-округе побеждает Примов Улан Бердибаевич.

Во всех перечисленных округах фавориты практически не оставляют шансов остальным кандидатам, так как в среднем более, чем на 10% опережают оппонентов. Таким образом, картина респределения состава депутатов ЖК по одномандатным округам Ошской области ясна. А вот в 12-округе, возможно, будут назначены перевыборы, поскольку все кандидаты кроме Сатыбалдиева Эльмурзы отказались от участия в гонке. Перенос может быть на 25 дней, пока не зарегистрируется новых кандидатов в депутаты.

В Джалал-Абадской области конкурентная борьба ожидается только в 13-округе, где мандат в ЖК "делят" Кулматов Эделбек Маматкулович (15,70%) и Икрамов Тазабек Икрамович (14,10%).

В остальных округах фавориты практически не оставляют шансов своим оппонентам. Соответсвенно:

В 14-округе побеждает Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич.

В 15-округе побеждает Алтынбеков Айбек Алтынбекович.

В 16-округе побеждает Сыдыков Бактыбек Усенович.

В 18-округе побеждает Турсунбаев Азизбек Атакозуевич.

В 19-округе лидирует Турдумамбетов Осмон Жолдошбекович.

А вот в 17-округе пока что побеждает Шакиев Нурланбек (26,80%), но близкий к нему рейтинг имеет и Эргешов Алмазбек Манасбекович (23,9%).

В Таласской области всего 2 избирательных округа – 20-й и 21-й.

По 20-му округу лидирует Джумабеков Дастанбек Артисбекович (32,10%), однако в спину ему дышит кандидат Назарбеков Мирлан Рысбекович, набравший 28,10%.

В 21-округе ситуация более ясна – там можно прогнозировать победу Бузурманкулова Айбека Мырзакеримовича.

В Чуйской области наиболее активны кандидаты в 25-округе, именно там развернулась борьба между Бегалиевым Болотбеком Касымбековичем (14%), отстающим от него Иманалиевым Каныбеком Капашовичем (13,30%) и Атамбаевым Сейитбеком (12%).

По остальным округам наблюдается уверенное лидерство кандидатов:

В 22-округе побеждает Азыгалиев Нурланбек Асанбекович.

В 23-округе побеждает Иманкулов Талай Маданбекович.

В 24-округе побеждает Аширбаев Элкинбек Токтогонович.

В 30-округе все кандидаты имеют рейтинги в рамках статистической погрешности и победить может кандидат "Против всех".

В 31-округе побеждает Жансеитов Тынайбек Каныбекович (19,60%)

По Нарынской области в 32-округе Самыйкожо Мирлан (25,60%) с незначительным отрывом опережает Ниязалиеву Дамиру Абаскановну (21,20%). Ситуация же в 33-округе очевидная, там явный фаворит – Бакасов Улан Болотбекович с рейтингом 33,70%.

В Иссык-Кульской области ситуация также достаточно ясна:

В 34-округе побеждает Малиев Арсланбек Касымакунович.

В 35-округе побеждает Тумонбаев Акылбек Тогузбаевич.

В 36-округе побеждает Сарбагышев Максатбек Канатбекович.