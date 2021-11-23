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КР приняла участие в участие в министерской встрече с Европейским союзом

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- Наталья Крайнова
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Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял участие в министерской встрече Европейский союз – Центральная Азия. Как сообщает пресс-служба МИДа, эта встреча проходила 22 ноября в Душанбе.

Основными темами заседания стали актуальные события в регионе, вопросы развития отношений ЕС и Центральной Азии, общие вызовы безопасности с акцентом на события в Афганистане, экономическое сотрудничество, торговые и инвестиционные отношения, а также сотрудничество в области окружающей среды, воды и климата.

В своем выступлении министр Казакбаев поблагодарил страны Центральной Азии и Европы за направление международных наблюдателей на парламентские выборы 28 ноября, которые станут завершающим этапом посткризисного транзитного периода. Министр отметил значимость межрегионального сотрудничества и готовность стран ЦА к наращиванию взаимодействия. Подчеркнул значительный потенциал реализации проекта строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан. Информировал о подготовке кыргызской стороной к проведению консультативной встречи глав государств ЦА в Бишкеке в 2022 году. Предложил продвинуть сотрудничество в сфере образования и создать Европейский университет в Центральной Азии, а также среднюю европейскую школу в КР.

Участники заседания выразили общее мнение о целесообразности выстраивания конструктивного диалога с новыми властями Афганистана, прежде всего, в целях оказания афганскому народу необходимой гуманитарной и финансово-экономической помощи. Стороны озвучили обеспокоенность в связи с угрозами радикализации, роста международного терроризма, увеличения наркотрафика, нелегальной миграции и обсудили совместные действия для обеспечения общественной безопасности и стабильности в регионе. В этом контексте, страны договорились активизировать сотрудничество по укреплению границ и противодействию торговли наркотиками, в том числе посредством усиления программ БОМКА и КАДАП. Министр Казакбаев информировал о гуманитарной помощи, оказываемой Кыргызстаном афганскому народу, и выразил готовность взаимодействовать и конструктивно сотрудничать с мировым сообществом и правительством Афганистана в данном направлении. Еврокомиссар Ю.Урпилайнен информировала о выделении ЕС одного миллиарда долларов для предотвращения гуманитарного и социально-экономического коллапса в Афганистане.

Страны ЦА и ЕС приветствовали успешное проведение КР 5 ноября 2021 года в Бишкеке первого экономического форума ЕС-ЦА на уровне глав правительств стран ЦА и Исполнительного вице-президента Еврокомиссии В.Домбровскиса, где были обсуждены приоритетные направления экономического сотрудничества: зеленое восстановление, цифровизация и создание здоровой деловой среды. Участниками Форума была отмечена своевременность проведения Форума с учетом необходимости постковидного восстановления стран. В целях перевода договоренностей в практическую плоскость, стороны договорились проводить Форум на постоянной основе в столицах ЦА и ЕС по очередности. Следующий Форум состоится в 2023 году в Казахстане. Кыргызская Республика предложила учредить Секретариат форума со штаб-квартирой в Бишкеке.

Еврокомиссар Ю.Урпилайнен информировала о выделении финансовых средств со стороны ЕС для региона ЦА на период 2021-2027 гг. в рамках Региональной индикативной программы ЕС. Средства будут распределены по региону для реализации проектов по приоритетным направлениям сотрудничества: устойчивое развитие (права человека, вода и энергетика, гражданское общество, укрепление мира и безопасности) и процветание (цифровизация, деловая среда, повышение человеческого потенциала).

Касаясь вопросов изменения климата, Кыргызская Республика также подняла вопросы сокращения объемов ледников и водных ресурсов, сохранения горных экосистем и биологического разнообразия.


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URL: https://www.vb.kg/409717
Теги:
МИД, Руслан Казакбаев, Центральная Азия, Европейский союз, Кыргызстан
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