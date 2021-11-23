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Садыр Жапаров назначил новых заместителей в структуре ГКНБ

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане произошли кадровые перестановки в структурах ГКНБ. Как сообщается на сайте президента КР, Садыр Жапаров подписал соответствующие распоряжения.

Вместо Курсанбека Бекташова на должность первого заместителя директора – начальника главного штаба Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности назначен Марат Маралбаев.

Другим распоряжением Жанибек Жоробаев освобожден от должности заместителя Председателя ГКНБ – директора Координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ. А на его место назначен Абдыкадыр Разаев.


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URL: https://www.vb.kg/409722
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, кадры, Садыр Жапаров
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