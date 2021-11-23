Садыр Жапаров назначил новых заместителей в структуре ГКНБ

В Кыргызстане произошли кадровые перестановки в структурах ГКНБ. Как сообщается на сайте президента КР, Садыр Жапаров подписал соответствующие распоряжения.

Вместо Курсанбека Бекташова на должность первого заместителя директора – начальника главного штаба Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности назначен Марат Маралбаев.

Другим распоряжением Жанибек Жоробаев освобожден от должности заместителя Председателя ГКНБ – директора Координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ. А на его место назначен Абдыкадыр Разаев.