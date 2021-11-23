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В Бишкеке нуждающиеся семьи получили по 10 мешков угля

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке благотворительный Кувейтский фонд поставил уголь семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Как сообщает пресс-служба мэрии, помощь получили жители Первомайского района.

Глава Первомайского района Жамалбек Ырсалиев так же принял участие в раздаче твердого топлива для 150 нуждающихся семей (по 10 мешков угля).

Отмечается, что ранее стороны обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества и взаимопомощи, и в рамках достигнутых договоренностей был реализован один из пунктов плана мероприятий по обеспечению нуждающихся семей твердым топливом.


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URL: https://www.vb.kg/409725
Теги:
мэрия, уголь, Бишкек, отопление
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