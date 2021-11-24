Противомикробные препараты нужно применять осторожно

В Бишкеке обсудили вопросы правильного использования противомикробных препаратов. Специалисты говорили об актуальных проблемах, связанных с тревожным ростом приема антибиотиков населением, ошибочно полагающим, что антибиотики помогут вылечить или защитить от простуды и гриппа. А также обсудили вопросы, как взаимосвязаны использование антибиотиков в животноводстве, сельском хозяйстве и изменение климата, со здоровьем человека и экономикой.

Также затронули вопрос о том, что пандемия COVID-19 оказывает различное влияние на использование антибиотиков по всему миру и для чего важна реализация подхода "Единое здоровье", для общественного здравоохранения, ветеринарии и охраны окружающей среды в целом.

Представитель ВОЗ в КР Назира Артыкова сказала, что проблема устойчивости к противомикробным препаратам, не только к антибиотикам, но и к противогрибковым, противовирусным препаратам появилась недавно. Но она принимает такие масштабы, что это вызывает обеспокоенность у всего населения мира. Бесконтрольное принятие препаратов убивающих микроорганизмы, но вместе с тем убивающих и живые клетки человека, привело к тому, что у людей появилась устойчивость к ним. То есть эти препараты уже не приносят пользу, а наносят вред. В первые дни они создают эффект помощи, выздоровления, а потом перестают помогать.

По ее словам, в последние два года COVID-19 внес в нашу жизнь коррективы. И люди начали принимать антимикробные, антивирусные препараты самым бесконтрольным образом. Хотя по данным ВОЗ, COVID –19 лечится другими препаратами.

"Вы можете сказать о том, что антибиотики касаются в первую очередь здоровья человека. Причем же здесь ФАО? На самом деле сельское хозяйство занимает сейчас большую долю применения антибиотиков и ожидается, что к 2030 году 67 процентов антибиотиков в глобальном масштабе будет употребляться именно в сельском хозяйстве. Поэтому нам всем нужно скоординировать наши действия и мы должны работать совместно в таких секторах как здравоохранение, животноводство и охрана окружающей среды. Важность этого вопроса постоянно нарастает. Сейчас у людей все больше возрастает процент устойчивости к антибиотикам, которые применяются в лечение болезней, которые начались из-за бактерий или микробов. Когда человек употребляет пищу, которая содержит в себе вредные бактерии, происходит совмещение вопроса здравоохранения и животноводства", - отметил представитель ФАО в КР Аднан Куреши.

Он также отметил, что, к сожалению, не располагает статистикой по Кыргызстану, но в его родной стране, в Великобритании, еще в 2020 году провели исследование и обнаружили, что уже у каждого пятого человека существует устойчивость к антибиотикам, в частности к пенициллину. То есть за последние 100 лет антибиотики так активно использовались в лечении различных заболеваний. Этот подход может полностью измениться. Уже доказано, что 20 процентов населения имеет проблемы к усваиванию и противодействию к антибиотикам. Поэтому угроза возрастает и именно сейчас уже надо начать действовать.

Главный внештатный критический фармаколог Министерства здравоохранения Жылдыз Жумагулова отметила, что на сегодняшний день антибиотикорезистентность – многогранна и это не только проблема здравоохранения, это проблема и вопрос, наверное, национальной безопасности. Нерациональное применение антибактериальных препаратов на сегодняшний день можно сказать, что стало глобальной угрозой безопасности здоровья населения всего мира.

"Результаты безответственного отношения к неконтролируемому применению антибиотика видны уже сегодня. На сегодня мы имеем развитие резистентных форм туберкулеза, отсутствие ответа на лечение при пневмониях, рост кишечных, венерических заболеваний. Особую актуальность проблема антибиотикорезистентности обрела в период пандемии COVID-19, когда весь мир столкнувшись с тяжелой инфекцией получил опыт неэффективного лечения, который стоил жизни огромного количества людей во всем мире. Суровая реальность заключается в том, что все чаще развиваются инфекции, которые невозможно вылечить. Быстрое распространение бактерий, с множественной лекарственной устойчивостью означает, что очень скоро может наступить время, когда мы не сможем предотвратить или лечить обычные инфекции и заболевания. Поэтому здесь нужно проводить многогранную работу", - сказала она.

По ее словам в фармацевтическом секторе здравоохранения реализованы меры регулирующего характера, потому что антибактериальные препараты должны отпускаться строго по рецепту врача, усиливается работа по контролю за рецептурным отпуском этих препаратов. Также проводятся обучающие программы для всех медицинских работников – врачей, приникающих решение назначать антибактериальные препараты или нет. Нужно обратить внимание также и на население, потому что высок процент людей, которые занимаются самолечением. На законодательном уровне в сфере обращения лекарственных средств запрещена реклама на рецептурный отпуск лекарственных препаратов, в том числе и антибактериальных препаратов.

Заместитель директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Нурдолот Усенбаев говорит, что через 30 лет к 2050 году по прогнозам специалистов смертность от осложнений и от причин антибиотикорезистентности может достигнут до 10 миллионов потерянных жизней в год.

К примеру, в Америке более двух миллионов сегодня заражаются бактериями, устойчивыми к антибиотикам, из них умирает, по меньшей мере, 23 тысячи человек. В Европе в год возникает 670 тысяч новых случаев антибиотикорезистентность, умирает 31 тысяча человек в год.

По его словам, по количеству потреблению антибиотиков наша страна стоит выше, чем Казахстан, Узбекистан, Россия, Азербайджан, Армения.

На 50 процентов люди используют парентеральное введение антибиотиков. Это говорит о том, что проблема стоит очень высоко.

25 процентов антибиотиков используется для людей, 75 процентов – в животноводстве. И в то же время 60 процентов человеческих болезней происходит от животных.

Порядка 30 процентов опрошенных жителей страны не знают, влияет ли использование антибиотиков применяемых в животноводстве на людей. 23 процента опрошенных считают, что никак не влияет. 46 процентов знают, что какое-то влияние есть, но не имеют глубоких знаний в этом вопросе.

По данным Министерства здравоохранения, ежегодно во всем мире примерно 700 тысяч человек умирают от болезней, устойчивых к антибиотикам. По примерным подсчетам, к 2050 году проблема устойчивости к противомикробным препаратам может стать причиной 10 миллионов смертей в год.

В период пандемии COVID-19, в этом году Всемирная неделя правильного использования антибиотиков, которая завершается в Кыргызстане, как никогда призывает каждого сосредоточить усилия на том, чтобы не позволить пандемии усугубить продолжающийся кризис устойчивости к антибиотикам.