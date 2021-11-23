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В КР в бюджет поступило более 758 миллионов сомов в рамках списания долгов

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане рамках реструктуризации задолженности по налогам и страховым взносам в бюджет поступило более 758 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Налоговой службы.

Сообщается, что за период с августа 2020 года по 1 ноября 2021 года в рамках реструктуризации задолженности по налогам и страховым взносам в бюджет поступили 758,1 миллиона сомов.

В том числе 4 тысяч 313 налогоплательщика уплатили в бюджет 449,1 миллиона сомов основной суммы налоговой задолженности и 3 тысячи 759 налогоплательщиков уплатили 309 миллионов сомов основной суммы задолженности по страховым взносам.

Кроме того, Налоговая служба списала 10 тысячам 159 субъектам пени, штрафов и налоговых санкций в сумме 627,4 миллиона сомов.

Отмечается, что плательщики в соответствии с законом КР от 14 августа 2020 года "О реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам" могут использовать возможность списания начисленных пени, санкций и штрафов, уплатив основную сумму задолженности по налогам и страховым взносам.

Согласно закону, на 50 процентов будут списаны пени, санкции и штрафы тем плательщикам и гражданам, кто погасит основную сумму задолженности до 31 декабря 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/409731
Теги:
долг, налоги, Кыргызстан
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