Погода
$ 84.74 - 84.91
€ 95.08 - 96.57

Нурипа Муканова: Разобщенность в кыргызском народе отражается на экономике

184  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Наш кыргызский народ с тысячелетней историей, самый древний, сплоченный народ Востока, сегодня разделен на тысячи общественных организаций, сотни политических партий, десятки религиозных движений и даже на север-юг, богатых и бедных, что приводит нас к разобщенности, и это все отражается на экономике, которая становится еще слабее. Об этом заявила генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета (АДС) при Президенте КР Нурипа Муканова, выступая на общественно-научном форуме "Чеч-Дөбө" на тему "Политическая стабильность - главное условие развития государства".

По ее словам, единственным выходом из этой сложной ситуации является воссоединение нашего народа под одним флагом, под флагом очищения и строительства общества, идущего по пути современного, справедливого развития.

"Основной цель форума "Чеч-Дөбө" тоже является объединение идей ведущих, образованных, мудрых мыслителей, лидеров, патриотов для определения места Кыргызской Республики в мире и ее вектора развития в условиях сегодняшней глобализации, для определения современных условий социально-политического, социально-экономического и духовно-идеологического развития нашей страны, и предложить это на рассмотрение народу и власти", - сказала она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409733
Теги:
Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  