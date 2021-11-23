Нурипа Муканова: Разобщенность в кыргызском народе отражается на экономике

Наш кыргызский народ с тысячелетней историей, самый древний, сплоченный народ Востока, сегодня разделен на тысячи общественных организаций, сотни политических партий, десятки религиозных движений и даже на север-юг, богатых и бедных, что приводит нас к разобщенности, и это все отражается на экономике, которая становится еще слабее. Об этом заявила генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета (АДС) при Президенте КР Нурипа Муканова, выступая на общественно-научном форуме "Чеч-Дөбө" на тему "Политическая стабильность - главное условие развития государства".

По ее словам, единственным выходом из этой сложной ситуации является воссоединение нашего народа под одним флагом, под флагом очищения и строительства общества, идущего по пути современного, справедливого развития.

"Основной цель форума "Чеч-Дөбө" тоже является объединение идей ведущих, образованных, мудрых мыслителей, лидеров, патриотов для определения места Кыргызской Республики в мире и ее вектора развития в условиях сегодняшней глобализации, для определения современных условий социально-политического, социально-экономического и духовно-идеологического развития нашей страны, и предложить это на рассмотрение народу и власти", - сказала она.