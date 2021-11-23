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Губернатор Подмосковья выступил за улучшение условий для мигрантов

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал работодателей создать цивилизованные и комфортные условия проживания для мигрантов. Об этом он заявил, выступая на заседании регионального правительства Подмосковья.

"Здесь все те, кто ведет бизнес и привлекает иностранную рабочую силу, должны обеспечить комфортные и безопасные способы, меры проживания. Я прошу провести соответствующую работу, чтобы огромные логистические комплексы были оснащены общежитиями", - сказал губернатор.

Он отметил, что эта работа потребует финансовых вложений, но она необходима. Компактные модульные общежития должны располагаться в промзонах и на территории объектов, к строительству которых привлекают иностранных работников.

Мигранты, которые приезжают на заработки в область, должны жить цивилизованно, а не как попало в "резиновых" квартирах, Наличие последних недопустимо, это вызывает беспокойство у местных жителей, подчеркнул Александр Воробьев.

Тем временем в региональных органах внутренних дел сообщили, что полиция Подмосковья проверит весь жилой сектор, с целью найти нелегальные хостелы. Начальник ГУ МВД РФ по Московской области Виктор Пауков напомнил, что в только в одном из городских округов уже выявили семь хостелов, пять из которых работали незаконно. При этом в двух комнатах незаконных хостелов полицейские нашли экстремистскую литературу.

По словам Паукова, в хостелах проживали более тысячи человек без регистрации и учета оплаты. Проверку начали после сообщений СМИ о том, что в Московской области якобы участились драки местных жителей с мигрантами. Последняя крупная драка с участием порядка 20 человек имела недавно место в подмосковном Домодедове. Участники задержаны, но факт межэтнического конфликта не подтвердился, он произошел на бытовой почве. Тем не менее, заявили в полиции, будут проверены всех официальные и неофициальные места компактного проживания данных граждан в области.


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URL: https://www.vb.kg/409737
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