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В Национальной гвардии ВС КР подвели итоги за 2021 год

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- Светлана Лаптева
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В Национальной гвардии КР состоялось подведение итогов за 2021 учебный год. В мероприятии приняли участие командиры соединений, частей и их заместителей, начальников управлений и отделов.

Командующий Национальной гвардией гвардии полковник Эргешов оценил состояние боевой и мобилизационной подготовки, службы войск и безопасности военной службы, воинской дисциплины и поставил задачи на 2022 учебный год.

Также довел требования руководства Минобороны КР к войскам, отметил необходимость повышения уровня профессиональной подготовки каждого офицера, а также уровня боевой и мобилизационной подготовки войск, гарантирующей обеспечение военной безопасности и территориальной целостности государства.

"Впереди не менее сложные и ответственные, чем в 2021 году задачи и, личный состав Национальной гвардии полон решимости выполнить их. Для этого каждый гвардеец приложит все силы и старания. Этому нас обязывают славные боевые традиции Национальной гвардии и требования Военной присяги", - пояснил командующий НГ.

По итогам года "Лучшей воинской частью" за высокий патриотизм, отличную боевую службу, крепкую воинскую дисциплину признана бригада специального назначения "Пантера", командиром которой является гвардии полковник Т. Турдуев.

Лучшие военнослужащие НГ ВС КР поощрены приказами МО КР и Командующего Национальной гвардией ВС КР.


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URL: https://www.vb.kg/409740
Теги:
Министерство обороны, Кыргызстан
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