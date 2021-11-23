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В Бишкеке участились пожары, в которых с начала года погибли пять человек

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке участились пожары. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщается, что основной причиной пожаров являются нарушения правил эксплуатации электрооборудования, отопительных печей и дымоходов, а также вследствие разбрасывания окурков от сигарет. В этом году при пожарах погибло пять человек (в 2020-м – три), пострадало восемь человек (в 2021-м – шесть).

За девять месяцев 2021 года на территории города Бишкек произошло 406 пожаров, в то время как за такой же период в прошлом году произошло 313.

Сообщается, что в связи с участившимися случаями возгорания, сотрудники районных отделов чрезвычайных ситуаций МЧС проводят спецмероприятия. С начала года проведено семь пожарно-тактических учений и девять пожарно-тактических занятий на рынках, АЗС, ТЭЦ и в школах


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URL: https://www.vb.kg/409741
Теги:
МЧС, пожар, учения, Бишкек
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