В Бишкеке участились пожары, в которых с начала года погибли пять человек

В Бишкеке участились пожары. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщается, что основной причиной пожаров являются нарушения правил эксплуатации электрооборудования, отопительных печей и дымоходов, а также вследствие разбрасывания окурков от сигарет. В этом году при пожарах погибло пять человек (в 2020-м – три), пострадало восемь человек (в 2021-м – шесть).

За девять месяцев 2021 года на территории города Бишкек произошло 406 пожаров, в то время как за такой же период в прошлом году произошло 313.

Сообщается, что в связи с участившимися случаями возгорания, сотрудники районных отделов чрезвычайных ситуаций МЧС проводят спецмероприятия. С начала года проведено семь пожарно-тактических учений и девять пожарно-тактических занятий на рынках, АЗС, ТЭЦ и в школах