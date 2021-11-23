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Кыргызстан участвовал в тактических учениях ОДКБ в Таджикистане

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- Наталья Крайнова
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В Таджикистане, на военном полигоне "Фахробод" прошли специальные тактические учения "Кобальт-2021". В учениях были задействованы подразделения специального назначения Министерств внутренних дел и Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Мероприятия нацелены на укрепление международного сотрудничества правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с современными угрозами и вызовами. Правоохранители и военнослужащие из Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, России и Таджикистана работали над планированием и проведением операций по ликвидации незаконных вооруженных формирований.

От руководства Министерства внутренних дел Кыргызстана в учениях принял участие заместитель министра внутренних дел КР, полковника милиции Октябрь Урмамбетов.

Замглавы МВД КР выступил перед участниками и отметил, что мероприятие прошло на высоком уровне. Все задействованные бойцы и оперативный штаб формирования сил специального назначения (ФССН) показали слаженную работу и высокий профессионализм, который стал залогом успешного исхода учений.

"Специальные учения очень важны для поддержания боевой готовности и получения практического опыта совместных действий коллективных сил, что особенно актуально на сегодняшний день, когда транснациональная преступность, экстремизм и наркопреступления приобретают международные масштабы и угрожают миру, безопасности, спокойствию.

Уверен, что проведенные учения внесут весомый вклад в дело борьбы с преступностью и послужат сохранению стабильности и мира в наших государствах" - сказал Октябрь Урмамбетов.

В завершение выступления, замминистра подчеркнул, что проведение следующих тактико-специальных учений "Кобальт-2022", планируется в Кыргызской Республике и выразил надежду на всестороннюю поддержку и плодотворное сотрудничество.


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URL: https://www.vb.kg/409744
Теги:
ОДКБ, Таджикистан, учения, Кыргызстан
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