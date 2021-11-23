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Сын Райымбека Матраимова женился на дочери Хабибулы Абдукадыра

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- Назгуль Абдыразакова
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Экс-замглавы Таможенной службы КР Райымбек Матраимов женил своего сына. Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, сын бывшего заместителя председателя таможенной службы Бакай женился на дочери крупного китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

Последний, напомним, по данным расследования Али Токтакунова, занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии. Матраимов же помогал этой схеме работать, получая при этом "пожертвования" на счета благотворительного фонда его семьи.

Свадьба состоялась 20 ноября в отеле Sheraton. При этом, гостям запретили снимать на камеру свадебное торжество. В СМИ также сообщается, что на свадьбе присутствовали ряд политиков, бывшие и действующие таможенники.


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URL: https://www.vb.kg/409747
Теги:
свадьба, Бишкек, Раимбек Матраимов, сын
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