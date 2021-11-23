Из КР в Таджикистан пытались незаконно вывезти 10 тонн продуктов питания

В Баткенской области сегодня, 23 ноября, пограничники пресекли незаконный провоз 10 тонн продуктов питания через границу. Как сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ пограничной службы ГКНБ в рамках противодействия контрабандной деятельности пограничники Лейлекского пограничного отряда.

Во время несения службы в селе Эски-Оочу Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ КР задержал грузовую автомашину Mercedes-Benz Atego под управлением гражданина КР А.А., 1989 г.р.

В ходе досмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил контрабандный груз - 10 тонн продуктов питания: печенье, конфеты, растительное масло, скрытые за тюками прессованной травы.

Водитель пытался нелегально перевезти груз из Кыргызстана в Таджикистан. При этом у него отсутствовали документы на груз.

После оформления соответствующих протоколов задержанный водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.