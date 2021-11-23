ЦИК КР обучила 4,8 тысяч операторов автоматически считывающих урн

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики технически готова к выборам депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенным на 28 ноября 2021 года. Об этом проинформировал руководитель Рабочей группы по усовершенствованию программного обеспечения Информационной избирательной системы (ИИС) и автоматически считывающих урн (АСУ) Марс Наспеков.

На балансе ЦИК имеется 5 716 единиц автоматически считывающих урн (АСУ), которые в настоящее время проходят диагностику и предвыборную подготовку и будут распределены по две на каждый избирательный участок. Резервные АСУ будут направлены по ТИКам.

Центральная избирательная комиссия провела обучение системных администраторов по особенностям применения избирательного оборудования при проведении выборов по новой системе.

Они, в свою очередь, обучили 4 870 операторов автоматически считывающих. Операторам рассказали о конфигурации АСУ, включении термопринтера, провелении тестового голосования, отправке отчета и протокола участковой избирательной комисии на сервер. Было подробно разъяснено, как диагностировать устройство, каллибровать бюллетень. В ходе обучения операторы смогли получить навыки устранения неполадок, которые могут возникнуть при застревании бюллетеня, как настраивать АСУ в случае выбытия кандидата.

Также ЦИК принимает все меры для бесперебойного функционирования систем защиты и безопасности данных, на постоянной основе идет работа по кибербезопасности.

Информационный отдел ЦИК КР