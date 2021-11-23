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ЦИК КР обучила 7,1 тысяч операторов идентификации ко дню голосования

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- Бакыт Басарбек
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Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики технически готова к выборам депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенным на 28 ноября 2021 года. Об этом проинформировал руководитель Рабочей группы по усовершенствованию программного обеспечения Информационной избирательной системы (ИИС) и автоматически считывающих урн (АСУ) Марс Наспеков.

Все избирательные участки были оснащены 2 494 комплектами оборудования идентификации избирателей, которые использоваись при подаче заявлений по уточнению данных в период актуализации списков избирателей. По завершению периода уточнения списка избирателей данные комплекты были переподготовлены для голосования.

Совместно с Министерством цифрового развития Кыргызской Республики проводится работа по подготовке и комплектации оборудования идентификации избирателей в день голосования. Всего имеется 6 700 комплектов биометрической идентификации избирателей с учетом резервов.

В рамках подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Центральная избирательная комиссия при поддержке ОБСЕ обучила 90 тренеров по эксплуатации идентификации избирателей в день голосования. Вторым этапом стало обучение 7 160 операторов идентификации избирателей на день голосования.

Операторов идентификации разъяснили особенности процесса прохождения идентификации избирателя и подачи заявления, а также методы решения неполадок.

Информационный отдел ЦИК КР


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URL: https://www.vb.kg/409760
Теги:
выборы, Кыргызстан, ЦИК
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