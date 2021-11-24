Назарбаев передаст Токаеву полномочия председателя правящей партии

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил передать полномочия председателя правящей партии Nur Otan действующему главе государства. Об этом на своей странице в соцсети сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

"В ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии Nur Otan, подчеркнув, что партию должен возглавлять Президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии", - написал Айдос Укибай.