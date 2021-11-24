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США впервые попали в список стран со "слабеющей демократией"

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Международный институт демократии и содействия выборам (International IDEA) предупредил, что США и некоторые восточные члены Европейского союза (ЕС) сталкиваются с ослаблением демократии, передают СМИ со ссылкой на DW.

Согласно ежегодному отчету International IDEA, число стран, постепенно отступающих от демократических принципов, удвоилось за последнее десятилетие.

В отчете упоминается ситуация в США, а также в странах ЕС, таких как Венгрия, Польша и Словения.

"Пандемия расширила ранее существовавший разрыв между высокоэффективными демократиями в Западной Европе и более слабыми аналогами в Центральной и Восточной Европе. Этот раскол будет продолжать бросать вызов единству Европы, поскольку она также сталкивается с большим внешним давлением со стороны недемократических сверхдержав", - заявил глава International IDEA для Европы Сэм Ван Дер Стаак.

Указывается, что США впервые были добавлены в список стран со "слабеющей демократией". Отмечается, что в стране, где корпорации и богатые люди могут давать огромные суммы денег политическим кандидатам, партийные махинации с избирательными округами становятся все более обычным явлением.

Между тем президент США Джо Байден планирует провести виртуальный саммит по защите международной демократии в начале декабря.

"США являются высокоэффективной демократией и даже улучшили свои показатели по беспристрастному управлению в 2020 году. Однако проверки правительства указывают на наличие серьезных проблем с основами демократии", - заявил соавтор доклада Александр Хадсон.

По данным International IDEA, в которую входят 34 государства, Афганистан, Гонконг и Мьянма являются яркими примерами волны растущего авторитаризма в Азии.

Что касается Африки, эксперты обнаружили, что военные перевороты в Чаде, Гвинее, Мали и Судане, а также ухудшение ситуации в таких странах, как Эсватини, "подорвали значительный прогресс, достигнутый на континенте за последние три десятилетия".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что демократия в США и во всем мире находится в опасности.


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URL: https://www.vb.kg/409763
Теги:
США
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