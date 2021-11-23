Назначен глава наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в КР

Координатором наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ на выборах в парламент Кыргызстана – Жогорку Кенеш назначен узбекистанский сенатор Кутбидин Бурханов. Об этом сообщили в МПА Содружества.

Международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ проводят мониторинг данной избирательной кампании по приглашению председателя Жогорку Кенеша Таланта Мамытова. Их группу возглавит председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов. Соответствующее распоряжение подписано председателем Совета МПА СНГ, председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

В настоящее время, как отмечается, идет формирование мониторинговой группы из числа представителей национальных парламентов государств-участников этой Ассамблеи, сотрудников Секретариата Совета МПА и экспертов Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.

В свою очередь, миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств уже подготовила промежуточный отчет о ходе наблюдения за подготовкой выборов депутатов ЖК КР (с 8 по 22 ноября). Сообщается, что по состоянию на 22 ноября поданы документы на аккредитацию 189 наблюдателей от СНГ, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Межпарламентскую Ассамблею государств СНГ, Парламентскую Ассамблею ОДКБ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, а также Исполнительный комитет СНГ.

Представители миссии обсуждали предвыборную кампанию с руководством Центральной комиссии, Министерства иностранных дел, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики. Состоялись встречи наблюдателей с кандидатами в депутаты, руководством избирательных штабов ряда политических партий, участвовавших в выборах.

Свои окончательные выводы и оценки по результатам мониторинга избирательной кампании в КР миссия изложит в итоговом документе после проведения выборов.

В МПА напомнили, что выборы в Жогорку Кенеш пройдут 28 ноября по смешанной избирательной системе: 54 депутата будут выбраны по пропорциональной системе в едином избирательном округе, а 34 - по мажоритарной системе в отдельных избирательных округах. В выборах принимает участие 21 политическая и партия и более 300 кандидатов по одномандатным округам.