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Страны СНГ усилят борьбу с терроризмом и нелегальной миграцией

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- Евгений Денисенко
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В Минске состоялось очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества. На нем с информацией о деятельности Антитеррористического центра государств Содружества выступил руководитель АТЦ Андрей Новиков.

По его словам, вызовы терроризма и экстремизма в мире в целом и на пространстве Содружества Независимых Государств сохраняют свою остроту. Наиболее опасные террористические и экстремистские угрозы в современном мире связаны с использованием информационных технологий, сочетаемых с традиционными методами террористической и экстремистской активности, вербовкой новых членов и их подготовкой к диверсионно-подрывной деятельности, сращиванием международных террористических организаций с организованными преступными группами, значительным расширением базы внешнего и внутреннего финансирования.

Андрей Новиков отметил, что под давлением пандемии коронавирусной инфекции содержание, направленность и механизмы террористической и экстремистской активности претерпели существенные изменения. При общем снижении террористической активности в условиях самоизоляции и закрытия границ между государствами террористические группы сместили акценты своей деятельности в онлайн-формат.

Также активизировались медийные центры, сочетающие распространение идеологии терроризма и экстремизма, вовлечение новых членов. Отмечаются усиление тенденции к формированию т.н. "спящих ячеек", рост активности в использовании новых источников и каналов финансирования терроризма в киберпространстве.

Данные процессы находятся в постоянном фокусе внимания АТЦ СНГ, подчеркнул Андрей Новиков. По его словам, этот центр проводит работу по совершенствованию правовой базы сотрудничества, информационно-аналитического обеспечения, координирует взаимодействие компетентных органов, осуществляет научно-методическую, информационно-пропагандистскую и контрпропагандистскую деятельность.

По мнению Новикова, в будущем необходимо активизировать противодействие получению террористами средств от контрабанды наркотиков, исторических и культурных ценностей, торговли людьми. Особое внимание требуется уделить пресечению использования ресурсов киберпространства для сбора финансовых средств, включая механизмы краудфандинга, криптовалюты, привлечению к ответственности лиц, ведущих подрывную деятельность в цифровой среде.

Совет постпредов также отметил позитивную роль Совместной комиссии государств – участников соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 года. В состав этой комиссии входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины, а также Азербайджана - в качестве наблюдателей.

К числу приоритетов в данной области отнесены регулирование процессов трудовой миграции и функционирования общего рынка труда, полная инкорпорация трудящихся-мигрантов в общественную жизнь государства пребывания, расширение обмена информацией о незаконной миграции, выработка предложений по ее оптимизации с использованием электронных каналов связи и имеющихся межгосударственных информационных банков и систем. Кроме того, подчеркнута важность эффективной подготовки и повышения квалификации кадров миграционных, правоохранительных и иных структур, обмена сведениями о миграционном законодательстве стран-партнеров.

В ходе заседания постпредов рассмотрен ряд других актуальных вопросов. Планируется, что следующее заседание Совета пройдет 21 декабря.


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URL: https://www.vb.kg/409766
Теги:
СНГ
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