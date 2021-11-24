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"Акрамовский вечер" впервые пройдет в новом формате. Вход снова бесплатный

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- Александр Тузов
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В честь знаменитого хирурга и мецената, Героя Кыргызской Республики, доктора медицинских наук, профессора Эрнста Акрамова Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Малдыбаева организует в субботу, 27 ноября, в 15.00 большой концерт.

Как сообщила VB.KG ведущий концертмейстер театра Набира Джаксалиева, вход на концерт свободный для всех желающих. Просят только улыбаться.

И вообще "Акрамовские вечера" давно стали прекрасной бишкекской традицией, вход на них всегда свободный. Хотя аренда одного из лучших залов столицы и гонорары артистам обходятся недешево, ппофессор Акрамов несколько десятилетий оплачивал все расходы из своих скромных сбережений.

А теперь впервые все хлопоты по проведению концерта взял на себя сам театр, хочет поздравить мэтра Акрамова с его 85-летием и 30-летием концертного меценатства.

Набира Джаксалиева подчеркивает, что акрамовский огромный опыт меценатства не имеет аналогов в СНГ. Он провел десятки роскошных концертов, открыл много имен солистов.

Как всегда делал Акрамов и как делают теперь в честь него, на сцену приглашены и ведущие, и молодые солисты оперы и балета. В частности, Заслуженная артистка КР Зарина Мухаметшина будет танцевать дуэт из балета "Юнона и Авось" со своим партнером Тилеком Кийизбаевым.

Возможно, и сам профессор Акрамов, если позволит самочувствие, поделится со сцены воспоминаниями. О том, как его собственные детство, юность и молодость прошли в саманном "Шанхае" у восточного фасада театра оперы и балета. Был юный Акрамов и завсегдатаем располагавшегося по соседству кукольного театра.


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URL: https://www.vb.kg/409767
Теги:
благотворительность, концерт, Театр оперы и балета, Эрнст Акрамов
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