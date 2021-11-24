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На перегоне Кант-Ивановка проводятся работы по смене железобетонных шпал

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- Алина Мамаева
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На 3811 км перегона Кант-Ивановка проводятся работы работы по усиленному среднему ремонту пути - смена железобетонных шпал со скреплением Фоссло. Об этом рассказал начальник филиала по путевому хозяйству ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Нурбек Куралиев.

В частности, проводятся работы по выправки, рихтовки пути и очистка балласта с обновлением щебня.

"Работы будут проведены с 22 по 26 ноября, привлечены 110 работников филиала. Планируем сменить 1000 метров пути, будет уложено 1840 штук железобетонных шпал", - добавил он.

СПРАВКА

В рамках модернизации и обновления верхнего строения пути внедрены новые методы ремонта железнодорожного пути с укладкой железобетонных шпал со скреплениями Фоссло. Данное решение позволило увеличить межремонтный период путевой инфраструктуры и повысить степень безопасности железнодорожных перевозок.

Одна штука железобетонных шпал весит около 260 кг.


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URL: https://www.vb.kg/409774
Теги:
железная дорога, Кант, Кыргызстан
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