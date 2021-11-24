На Иссык-Куле мужчина угнал и бросил "шестерку". Его задержали

В Иссык-Кульской области задержан автоугонщик. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что 3 ноября в ОВД города Балыкчы обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестные лица ночью совершили угон автомашины марки "ВАЗ – 2106". В результате, ему нанесен материальный ущерб в размере 80 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ОВД города Балыкчы и было начато досудебное производство по ст. 206 (Угон автомототранспортного средства) уголовного кодекса.

В этот же день, в ходе поисковых работ угнанная автомашина сотрудниками милиции была найдена вблизи села Кара-Талаа Тонского района, и была возвращена владельцу. Однако, выявить подозреваемых в совершении преступления по "горячим следам" правоохранители не смогли.

Поисковые мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших угон автотранспортного средства не прекращалось. В результате на днях, оперативниками СКМ УВД Иссык-Кульской области и ОВД города Балыкчы в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий был определен и доставлен в милицию подозреваемый. Им оказался, 36-летний житель села Кара-Талаа С.Р., который на предварительном допросе признал свою вину в совершенном преступлении.

Ведется следствие.