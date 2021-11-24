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В Баткене начали принимать документы на упрощенное получение гражданства

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- Алина Мамаева
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Департамент регистрации населения направил в Баткенскую область сотрудников для оказания содействия гражданам в оформлении документов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

Работа ведется в рамках указа президента "О Временном положении об упрощенном порядке приобретения гражданства КР этническими кыргызами и лицами без гражданства кыргызской национальности".

23 ноября 2021 года в ЦОН города Баткена, Баткенской области был открыт пункт приёма документов на приобретение гражданства КР в упрощенном порядке. За один день в пункт обратились свыше 100 человек. Гражданам оказаны консультационные услуги, услуги присвоения ПИН и оформление документов на приобретение гражданства КР.

Отметим, в июле территориальными отделами ЗАГСПРН Департамента регистрации населения при МЦР начат приём и оформление документов в упрощенном порядке на гражданство КР от указанной категории граждан. А в августе ЦОН-4 города Бишкека открылся пункт приема документов на приобретение гражданства КР в упрощенном порядке.

По итогам 3 месяцев территориальными отделами принято и оформлено - 483 материала на приём гражданства, из них:

- посредством АИС "Гражданство" - 414;

- на бумажных носителях - 69 материалов.

Организовано 81 выездов в населенные пункты, в рамках которого 1 тысяча 236 граждан получили консультации. На местах совместно с органами местного самоуправления проводится информационно-разъяснительная работа среди населения и представителей этнических кыргызов

На рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте КР направлено 83 материала в отношении этнических кыргызов. Согласно указу президента КР 31 этнических кыргызов получили гражданство КР.


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URL: https://www.vb.kg/409776
Теги:
Баткенская область, гражданство, Кыргызстан
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