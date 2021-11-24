Неразбериха с ценниками в магазине – это нарушение?

В Бишкеке покупатели нередко сталкиваются с некачественным оформлением ценников в магазинах.

"Часто замечаем, что цена на прилавке отличается от той, которую пробивают на кассе. Иногда не хочется тратить время на выяснение, жалко кассиров. Вот, последний случай произошел на днях в супермаркете по улице Суюмбаева. На витрине с пресервами мы не обнаружили цен. Обратились к сотрудникам торгового зала, но и они не смогли ответить. При этом на выяснение стоимости и переговоры с сотрудниками, мы потратили массу времени. Мы ждали пока сотрудники бегали по залу и искали того человека, который смог бы ответить на вопрос. Разве это не нарушает наши права потребителей?", - жалуется читательница VB.KG, приславшая в редакцию фото витрины без указания цен.

"Да, если магазин не размещает ценники на витрине. Или ценник есть, но на нем не хватает информации, она неверная. Все это нарушает права потребителя", - сообщили VB.KG в отделе по защите прав потребителей при Государственном агентстве антимонопольного регулирования.

Специалисты информировали, что в соответствии с п. 1 ст. 9 Закона КР "О защите прав потребителей", продавец или изготовитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Информация о товарах (работах, услугах) должна быть изложена на государственном и официальном языках КР, а в необходимых случаях - также и на иностранных языках.

Бишкекчане могут пожаловаться на услугу или товар в отдел по защите прав потребителей при Госагентстве антимонопольного регулирования по телефону: 0(312) 56–33–05.