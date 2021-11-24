Погода
$ 84.80 - 84.94
€ 95.08 - 96.57

Неразбериха с ценниками в магазине – это нарушение?

492  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке покупатели нередко сталкиваются с некачественным оформлением ценников в магазинах.

"Часто замечаем, что цена на прилавке отличается от той, которую пробивают на кассе. Иногда не хочется тратить время на выяснение, жалко кассиров. Вот, последний случай произошел на днях в супермаркете по улице Суюмбаева. На витрине с пресервами мы не обнаружили цен. Обратились к сотрудникам торгового зала, но и они не смогли ответить. При этом на выяснение стоимости и переговоры с сотрудниками, мы потратили массу времени. Мы ждали пока сотрудники бегали по залу и искали того человека, который смог бы ответить на вопрос. Разве это не нарушает наши права потребителей?", - жалуется читательница VB.KG, приславшая в редакцию фото витрины без указания цен.

"Да, если магазин не размещает ценники на витрине. Или ценник есть, но на нем не хватает информации, она неверная. Все это нарушает права потребителя", - сообщили VB.KG в отделе по защите прав потребителей при Государственном агентстве антимонопольного регулирования.

Специалисты информировали, что в соответствии с п. 1 ст. 9 Закона КР "О защите прав потребителей", продавец или изготовитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Информация о товарах (работах, услугах) должна быть изложена на государственном и официальном языках КР, а в необходимых случаях - также и на иностранных языках.

Бишкекчане могут пожаловаться на услугу или товар в отдел по защите прав потребителей при Госагентстве антимонопольного регулирования по телефону: 0(312) 56–33–05.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409781
Теги:
Госантимонополия, нарушения, цены, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  