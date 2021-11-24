ЦИК аккредитовала 730 международных наблюдателей на выборы в ЖК

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР на своем очередном заседании 23 ноября 2021 года аккредитовала 295 международных наблюдателей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Таким образом, по состоянию на 23 ноября 2021 года ЦИК аккредитовала всего 730 международных наблюдателей, представляющих 14 избирательных органов (34 наблюдателя), 19 международных организаций (634 наблюдателя), диплломатические представительства (62 наблюдателя). В общей сложности на предстоящих выборах будет работать 730 наблюдателей.

Для наблюдения за подготовкой и проведением парламентских выборов, международных наблюдателей направили следующие организации:

Миссия от СНГ (включая Группы от МПА СНГ и ПА ОДКБ) в количестве 190 наблюдателей; Миссия БДИПЧ ОБСЕ – 288 наблюдателей (50 долгосрочных и 238 краткосрочных); Миссия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ – 70 наблюдателей; Миссия ШОС – 17 наблюдателей; Миссия Парламентской Ассамблеи Совета Европы – 14 наблюдателей; Миссия Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран – 19 наблюдателей; Миссия Организации тюркских государств – 9 наблюдателей; Миссия Организации исламского сотрудничества – 5 наблюдателей и др.

Миссии СНГ и БДИПЧ ОБСЕ уже развернули работу в Кыргызстане по мониторингу выборного процесса. При этом наблюдение проводится долгосрочными наблюдателями не только в столице, но и в регионах страны. Краткосрочные наблюдатели в ближайшие дни прибудут в Кыргызстан.

Помимо международных организаций, наблюдение будут осуществлять представители избирательных органов иностранных государств. ЦИК Кыргызстана аккредитовала представителей ЦИК Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мальдив, Молдовы, России, Румынии, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Мониторинг и оценка процесса подготовки и проведения выборов со стороны коллег из избирательных органов иностранных государств, которая будет дана по итогам наблюдения, имеет важное значение для ЦИК Кыргызстана с точки зрения получения всеобъемлющего и объективного обзора избирательной системы страны, выявления и устранения возможных пробелов законодательной базы, а также улучшения существующих процедур.

Также представители 19 дипломатических представительств иностранных государств аккредитованы в качестве международных наблюдателей.

Срок полномочий международного наблюдателя начинается со дня его аккредитации и заканчивается в день официального опубликования результатов выборов. Граждане Кыргызской Республики не могут быть аккредитованы в качестве международных наблюдателей.

Аккредитованные международные наблюдатели вправе свободно передвигаться и присутствовать на любых избирательных участках и избирательных комиссиях.

В программу пребывания международных наблюдателей в Кыргызстане включены встречи с председателем ЦИК, руководством некоторых государственных органов КР, политическими партиями, СМИ и др. участниками выборного процесса, а также следующие мероприятия:

27 ноября 2021 года – участие в презентации Председателя ЦИК для международных и общественных наблюдателей об особенностях выборов депутатов Жогорку Кенеша и применения современных технологий достоверности и прозрачности результатов выборов; 28 ноября 2021 года – посещение избирательных участков для наблюдения за ходом голосования; 29 ноября 2021 года – миссии наблюдения в прямом эфире представят свои заключения и рекомендации по итогам мониторинга выборного процесса.

Вся актуализированная информация, касающаяся международного наблюдения за выборами депутатов ЖК, публикуется в разделе "Международные наблюдатели" на официальном сайте ЦИК www.shailoo.gov.kg.