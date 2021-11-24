В Сarcheck хотят добавить новые платные функции. Какие?

Министерство цифрового развития КР хочет ввести новые платные функции в существующий онлайн-ресурс Сarcheck. Однако, как поясняют в ведомстве действующий сервис по предоставлению базовой информации о транспортном средстве и наличии штрафов останется бесплатным.
Отмечено, что платные изменения рассматриваются только для дополнительных опций. Оплата вводится в связи с необходимостью развития, поддержки сервиса, своевременного предотвращения сбоев с учетом повышенного спроса на услугу.
За 10 сом предлагается дополнительно ввести следующие данные по транспортному средству:
Без дополнительных инвестиций расширение полезных опций и качественная поддержка не предоставляется возможным. Платная бизнес модель предполагает самоокупаемость, повышение уровня сервиса и инвестиции в развитие. Данная модель была выработана с учетом международной практики.