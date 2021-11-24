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В Сarcheck хотят добавить новые платные функции. Какие?

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- Алина Мамаева
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Министерство цифрового развития КР хочет ввести новые платные функции в существующий онлайн-ресурс Сarcheck. Однако, как поясняют в ведомстве действующий сервис по предоставлению базовой информации о транспортном средстве и наличии штрафов останется бесплатным.

Отмечено, что платные изменения рассматриваются только для дополнительных опций. Оплата вводится в связи с необходимостью развития, поддержки сервиса, своевременного предотвращения сбоев с учетом повышенного спроса на услугу.

За 10 сом предлагается дополнительно ввести следующие данные по транспортному средству:

  1. сведения о нахождении транспортного средства в аресте/залоге (наличие и количество арестов/залогов) – при наличии;
  2. история о владельце/владельцах транспортного средства за определенный период времени (количество владельцев);
  3. сведения, отображающие на одометре пройденный путь транспортного средства (пробег);
  4. фотоизображения транспортного средства.

Без дополнительных инвестиций расширение полезных опций и качественная поддержка не предоставляется возможным. Платная бизнес модель предполагает самоокупаемость, повышение уровня сервиса и инвестиции в развитие. Данная модель была выработана с учетом международной практики.


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URL: https://www.vb.kg/409783
Теги:
Кыргызстан
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