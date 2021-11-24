Школьников заставляли переобувать обувь на улице. Ответ министерства.

На днях в социальных сетях появилось видео, где школьники начальных классов переобувают сменную обувь во дворе Озерной средней общеобразовательной школы села Лебединовка Аламудунского района Чуйской области.

VB.KG обратился за комментарием по поводу этого видео в Министерство образования и науки КР.

Публикуем ответ ведомства.

"По данным Аламудунского районного отдела образования ранее в целях поддержания чистоты в школе вопрос ношения сменной обуви рассматривался на общем собрании учителей. Было принято решение, согласно которому замена обуви производилась поочередно в холле школы. На видео ученики заменили обувь во дворе школы, не желая стоять в очереди.

В связи с этим, Аламудунским районным отделом образования были проведены соответствующие работы с администрацией школы и за недостатки в организационной работе директору школы Н. Токтоназарову сделано замечание. Вместе с этим, администрации школы поручено создать условия для замены обуви без ущерба для здоровья детей", - говорится в нем.