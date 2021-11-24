Погода
$ 84.80 - 84.94
€ 95.08 - 96.57

Студенты-кыргызстанцы стали участниками фотовыставки в Петербурге

185  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ежегодная, уже шестнадцатая по счету студенческая выставка фотографий "Петербург - в мире, мир - в Петербурге..." была организована в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, где расположена и штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи государств СНГ. В экспозицию вошли лучшие студенческие фотоработы, рассказывающие о международных связях северной столицы России.

Организатором конкурса традиционно выступил Санкт-Петербургский государственный университет, при поддержке Секретариата Совета МПА СНГ и Совета ректоров образовательных организаций высшего образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На конкурсный отбор свои работы по традиции представили студенты СПбГУ и других образовательных организаций высшего образования этого российского региона – граждане России и других стран. В нынешнем году, рассказали в МПА, участие в конкурсе приняли, в числе других, студенты из четырех государств – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Республики Корея

Из более чем 350 фотографий члены профессионального жюри выбрали 49 лучших фоторабот для участия в финале состязания и экспозиции. В день открытия выставки были объявлены победители по пяти номинациям: "Город над вольной Невой...", "Мгновения студенческой жизни...", "Дружба без границ", "Петербург - город молодежи", "Мой далекий дом". Одним из лауреатов стал студент СПбГУ Шабдан Бактыбеков (номинация "Город над вольной Невой...").

Молодые уроженцы Кыргызстана уже не первый год участвуют в этом конкурсе. Так, в прошлом году в его экспозицию вошла работа под названием "Прогулка в перерыве" студента Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС) Сергея Назаралиева.

В своем приветственном слове проректор по воспитательной работе и организации приема СПбГУ Александр Бабич поблагодарил всех участников и причастных к мероприятию. И отметил, что Санкт-Петербург исторически является многонациональным и многоконфессиональным городом и сохраняет традиции содружества представителей разных народностей.

"Для нашего университета проведение этой фотовыставки - очень важное мероприятие, поскольку СПбГУ с каждым годом становится все более и более популярным учебным заведением у иностранных граждан. В этом году более 21 тысячи заявок поступило в университет от иностранных абитуриентов, и количество иностранных граждан, которые становятся нашими обучающимися, растет. Поэтому проведение таких мероприятий является значимым в вопросах становления дружбы, добрососедства и укрепления связей, в том числе между нашими государствами", - сказал Бабич.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409791
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  