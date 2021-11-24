Студенты-кыргызстанцы стали участниками фотовыставки в Петербурге

Ежегодная, уже шестнадцатая по счету студенческая выставка фотографий "Петербург - в мире, мир - в Петербурге..." была организована в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, где расположена и штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи государств СНГ. В экспозицию вошли лучшие студенческие фотоработы, рассказывающие о международных связях северной столицы России.

Организатором конкурса традиционно выступил Санкт-Петербургский государственный университет, при поддержке Секретариата Совета МПА СНГ и Совета ректоров образовательных организаций высшего образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На конкурсный отбор свои работы по традиции представили студенты СПбГУ и других образовательных организаций высшего образования этого российского региона – граждане России и других стран. В нынешнем году, рассказали в МПА, участие в конкурсе приняли, в числе других, студенты из четырех государств – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Республики Корея

Из более чем 350 фотографий члены профессионального жюри выбрали 49 лучших фоторабот для участия в финале состязания и экспозиции. В день открытия выставки были объявлены победители по пяти номинациям: "Город над вольной Невой...", "Мгновения студенческой жизни...", "Дружба без границ", "Петербург - город молодежи", "Мой далекий дом". Одним из лауреатов стал студент СПбГУ Шабдан Бактыбеков (номинация "Город над вольной Невой...").

Молодые уроженцы Кыргызстана уже не первый год участвуют в этом конкурсе. Так, в прошлом году в его экспозицию вошла работа под названием "Прогулка в перерыве" студента Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС) Сергея Назаралиева.

В своем приветственном слове проректор по воспитательной работе и организации приема СПбГУ Александр Бабич поблагодарил всех участников и причастных к мероприятию. И отметил, что Санкт-Петербург исторически является многонациональным и многоконфессиональным городом и сохраняет традиции содружества представителей разных народностей.

"Для нашего университета проведение этой фотовыставки - очень важное мероприятие, поскольку СПбГУ с каждым годом становится все более и более популярным учебным заведением у иностранных граждан. В этом году более 21 тысячи заявок поступило в университет от иностранных абитуриентов, и количество иностранных граждан, которые становятся нашими обучающимися, растет. Поэтому проведение таких мероприятий является значимым в вопросах становления дружбы, добрососедства и укрепления связей, в том числе между нашими государствами", - сказал Бабич.