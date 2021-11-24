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В Москве кыргызстанцы инициировали вечер памяти панфиловцев

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- Евгений Денисенко
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В Москве состоялся вечер, посвященное 80-летию подвига героев-панфиловцев и 80-летию начала битвы под Москвой. Он был организован Советом кыргызской диаспоры Москвы, при поддержке посольства КР в РФ.

Как рассказал почетный председатель этого Совета Раимкул Аттокуров, вечер прошел в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, в Зале Славы. Участие в нем приняли представители Госдумы РФ, руководства Волоколамского городского округа, Ассамблеи народов Евразии, Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ, Московской группы ветеранов-панфиловцев, кыргызской и других диаспор, сотрудники посольств стран СНГ и ряда других государств, в том числе США, Великобритании, Сербии, Анголы.

В их собравшихся были председатель Московской группы ветеранов-панфиловцев, внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова Елена Козырькова и бывший боец панфиловской дивизии Владимир Бурцев.

Елена Козырькова с детства участвовала вместе с мамой Майей Ивановной Панфиловой во встречах ветеранов-панфиловцев в Волоколамске, российских школах, институтах, воинских частях, внесла большой вклад в создание музея И.В. Панфилова в московской школе №1399. Владимир Бурцев, 1926 года рождения, был призван в ряды Красной Армии в 1944 году и служил в той самой 4-й роте 8-й Гвардейской стрелковой дивизии имени Панфилова, в которой воевали легендарные 28 панфиловцев. Имеет ряд боевых наград, трижды был ранен и всегда возвращался в родную роту.

Перед участниками вечера было зачитано приветственное послание от руководства Департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы. А в завершение мероприятия состоялся концерт, подготовленный силами кыргызской и других диаспор, прозвучали песни военной поры и отрывки из литературных произведений о ней.

316-я стрелковая дивизия (в дальнейшем - 8-я Гвардейская имени Панфилова) формировалась летом 1941 года в том числе из уроженцев Кыргызстана и Казахстана под началом военного комиссара Киргизской ССР генерал-майора Ивана Панфилова. Он затем и возглавил это соединение, которое в числе ряда других героически обороняло советскую столицу в самый критический для нее период, сдерживая противника на ближних подступах под Волоколамском.

16 ноября 1941 года, когда началось новое наступление немцев на Москву, 28 истребителей танков 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии приняли бой при обороне опорного пункта в районе разъезда Дубосеково, в семи километрах к юго-востоку от Волоколамска. И в ходе четырехчасового сражения под шквальным огнем противника уничтожили 18 вражеских танков. Это событие вошло в историю как "подвиг 28 панфиловцев". Генерал-майор Иван Панфилов погиб 18 ноября 1941-го года от разрыва вражеской мины.

По словам Раимкула Аттокурова, представители кыргызской диаспоры ежегодно посещают ряд мемориальных объектов в Подмосковье, связанных с панфиловцами . Это - памятники Героям Советского Союза Ивану Панфилову, офицеру его дивизии Бауыржану Момышулы и стрелку-кыргызстанцу Дуйшенкулу Шопокову в Волоколамске, братская могила панфиловцев в селе Нелидово под Волоколамском и установленный поблизости, у бывшего железнодорожного разъезда Дубосеково, величественный мемориал из шести гигантских фигур воинов.


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URL: https://www.vb.kg/409798
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