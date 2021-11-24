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Политолог о том, почему нет крупных вложений в предвыборную гонку

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- Назгуль Абдыразакова
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После предстоящих выборов если и возможны недовольства, то вероятнее всего со стороны одномандатных кандидатов в депутаты ЖК КР. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился политолог Марс Сариев.

По его словам, за одномандатными кандидатами стоят их родственники и земляки, которые не хотят ронять свой авторитет в своем избирательном округе.

"Конечно, оппозиционные партии тоже будут недовольны, если не смогут выиграть на выборах. Они постараются вывести людей на митинг. Но хочется отметить, что действующая власть в лице президента Садыра Жапарова пользуется большим доверием среди народа. Хоть в данное время и имеются социально-экономические проблемы президент заработал кредит доверия следующими значимыми шагами - это вопрос Кумтора, выигрыш дела сотового оператора "Мегаком" на сумму более $300 млн в международном арбитражном суде в Лондоне, снижение цены угля и так далее. Нынешний парламент не столь привлекателен как в прошлом году, так как по новой Конституции, власть сосредоточена в руках президента. Поэтому нет крупных вложений в предвыборную гонку, как это было в прошлом году, - сказал Сариев.


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URL: https://www.vb.kg/409799
Теги:
выборы, парламент, Кыргызстан, Марс Сариев
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