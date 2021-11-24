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Свыше полумиллиона граждан получили пособие "Балага суйунчу"

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- Алина Мамаева
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Государство с января 2018 года начало выплачивать пособия по 4 тысячи сомов на каждого новорожденного. С момента запуска проекта "Балага суйунчу" денежные средства получили 546 тысяч 975 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

За 10 месяцев 2021 года территориальными отделами ЗАГСПРН республики зарегистрировано – 123 тысяч 71 заявление на единовременную выплату "Балага суйунчу".

Закон о выплате единовременного пособия при рождении ребенка вступил в силу в январе 2018 года. Размер "Балага суйунчу" составляет 4 тысячи сомов на каждого рожденного ребенка, в случае рождения одновременно троих и более детей выплата составит 50 тысяч сомов на каждого ребенка.

Заявление на получение пособия можно подать в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка в любом ЦОН или отделе ЗАГСПРН. Также заявку на получение выплаты "Балага сүйүнчү" можно оформить с помощью государственного портала электронных услуг "Тундук".

При оформлении заявки необходимо указать:

- персональный идентификационный номер ребенка (ПИН);

- адрес проживания заявителя;

- номер сотового телефона;

- банк для получения выплаты.

Проверить статус поданной заявки на получение пособия можно также на электронном портале госуслуг с помощью услуги: Проверка статуса выплаты пособия "Балага сүйүнчү".


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URL: https://www.vb.kg/409800
Теги:
пособия, Кыргызстан
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