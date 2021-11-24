За сообщение о коррупции будут награждать. Кабмин утвердил порядок выплаты

Кабинет министров утвердил порядок выплаты денежного вознаграждения лицу, сообщившему о коррупционных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в соответствие с решением кабмина, лицу, сообщившему о коррупционном правонарушении, производится выплата вознаграждения в размере 10 процентов от суммы средств, возмещенных по данному делу и поступивших в доход государства (но не более одного миллиона сомов).

Выплата единовременного денежного вознаграждения будет производиться:

при подтверждении комиссией информации о коррупционном правонарушении, предоставленного лицом; при наличии судебного акта, вступившего в законную силу, который является окончательным и обжалованию не подлежит; при возмещении материального ущерба государству, нанесенного коррупционным правонарушением.

Если на основании информации лица, сообщившего о факте коррупции в рамках одного сообщения выявлено несколько преступлений, выплата вознаграждения осуществляется за преступление с наибольшим размером возмещенного ущерба.

Далее, согласно постановлению, ответственным сотрудником формируются соответствующие документы и направляются на рассмотрение комиссии, которая создается руководителем правоохранительного, надзорного органа в количестве не менее семи человек.

Комиссия после проведения проверки факта предоставлении информации о коррупции в течение 10 рабочих дней вносит руководителю органа ходатайство о выплате вознаграждения либо мотивированный отказ, при этом отказ выносится комиссией в случае неподтверждения информации о коррупционном правонарушении.

Руководитель органа в течение 10 рабочих дней после поступления ходатайства комиссии издает приказ, который служит основанием для выплаты вознаграждения.

Данное постановление подписано председателем кабинета министров КР Акылбеком Жапаровым и вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.