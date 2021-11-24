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На таможне "Манас" пресекли ввоз контрабанды на 8 миллионов сомов

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- Алина Мамаева
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В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Манас" в процессе таможенного оформления пассажиров, прибывших авиарейсом по маршруту Дубай-Бишкек, пресечен контрабандный ввоз товара – мобильные телефоны марки "iPhone" в количестве 71 штук. Об этом сообщает пресс-служба ГТС

Общая стоимость товара составила 8 миллионов 279 тысяч 448 сомов.

Гражданин КР И.А.А., избрав форму таможенного контроля "Зеленый коридор" (без проверки сопровождаемого багажа), заявил сотруднику таможенного органа об отсутствии товаров для декларирования. Далее при попытке покинуть зону таможенного контроля, он был задержан сотрудниками ОБК и НТП таможни "Манас".

Данный факт зарегистрирован в журнале учёта информации Единого реестра преступлений и проступков. Материалы переданы по подведомственности в следственные органы ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/409810
Теги:
ГТС, ЕАЭС, Кыргызстан, таможня
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