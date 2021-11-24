Погода
$ 84.80 - 84.94
€ 95.08 - 96.57

ЦИК отменила регистрацию Рыскелди Момбекова

64  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 24 ноября в ходе заседания отменила регистрацию кандидата в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Социал-демократы" Рыскелди Момбекова.

За данное решение за проголосовали 10 членов Центризбиркома.

Напомним, ранее выяснилось, что у кандидата в депутаты Рыскелди Момбекова оказался фальшивый диплом КНУ имени Жусупа Баласагына. Об этом на заседании ЦИК КР сообщил начальник следственного отдела ГСУ ГКНБ Бакли Жаналиев.

По данным следствия, Момбеков в этом вузе никогда не учился, а диплом под такими номером и серией был выдан некоему Михаилу Стародубцеву.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409814
Теги:
выборы, подделка, Рыскелди Момбеков, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  