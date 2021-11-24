ЦИК отменила регистрацию Рыскелди Момбекова

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 24 ноября в ходе заседания отменила регистрацию кандидата в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Социал-демократы" Рыскелди Момбекова.

За данное решение за проголосовали 10 членов Центризбиркома.

Напомним, ранее выяснилось, что у кандидата в депутаты Рыскелди Момбекова оказался фальшивый диплом КНУ имени Жусупа Баласагына. Об этом на заседании ЦИК КР сообщил начальник следственного отдела ГСУ ГКНБ Бакли Жаналиев.

По данным следствия, Момбеков в этом вузе никогда не учился, а диплом под такими номером и серией был выдан некоему Михаилу Стародубцеву.