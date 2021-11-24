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ГКНБ нашел поодростка, грозившего террористическими актами школам Бишкека

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- Алина Мамаева
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Как сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности, 23 ноября 2021 года, в ходе осуществления мониторинга социальных сетей интернет, ГУ ГКНБ КР по городу Бишкеку был обнаружен пользователь интернет приложения "Tik-Tok", под аккаунтом "@krasty.mshn", который разместил несколько видеороликов с угрозой совершения террористических актов в отдельных средних школах города Бишкека.

В результате проведенных мероприятий, был установлен автор вышеуказанных видеороликов, им оказался ученик 6 класса одной из средних школ "Т.А.Ч.", 2009 года рождения., который из-за хулиганских побуждений разместил видеороликов с угрозой совершения террористических актов.

Указанный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП за №03-828-2021-000216 по ст. 246 ч.1 ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") УК КР.

В настоящее время, ГУ ГКНБ по городу Бишкеку в рамках указанного досудебного производства проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия, направленных на выявления других лиц, причастных к вышеуказанным обстоятельствам.

ГКНБ отмечает, что из-за хулиганских побуждений или под любыми предлогами, полностью не осознавая серьезность своих действий, сообщая заведомо ложную информацию о готовящемся террористическом акте, создаете общественную опасность, сеете панику среди населения, причиняете неудобства жителям и гостям нашей страны, тратите значительное количество сил, средств и времени. Нарушаете режим работы учреждений, транспорта и т.д.

Кроме того, во время проверок подобных сообщений существует риск отвлечения внимания правоохранительных органов от случаев действительной угрозы совершения актов терроризма. На подобные такие "шутки" уголовный кодекс квалифицирует как преступление.

ГКНБ напоминает, что угроза совершения акта терроризма, является уголовно наказуемым деянием.


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URL: https://www.vb.kg/409816
Теги:
ГКНБ, терроризм, Кыргызстан
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