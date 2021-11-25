Почему в Австрии вакцинировали 65% жителей - и все равно ввели локдаун

Австрия за последние недели стала самой "горячей" точкой на карте эпидемии коронавируса в Европе. В стране быстро растет как число заражений, так и число смертей - несмотря на то, что вакцинировано там 65% населения. Но заметнее эпидемиологических показателей - политический кризис, вызванный ими. Власти уже вернули тотальный карантин как для непривитых, так и для тех, кто прошел вакцинацию. Это вызвало массовые протесты накануне его начала. Но останавливаться правительство не намерено - и готово ввести обязательную вакцинацию для всех граждан. "Медуза" разбирается, почему двух третей привитых оказалось недостаточно для победы над эпидемией.

А что, в Австрии действительно какой-то ужасный всплеск эпидемии?

Смотря с чем сравнивать. Ситуация действительно отличается в худшую сторону от многих стран Западной Европы - даже от Германии, в которой также зафиксированы пиковые значения выявленных заражений. Главное отличие Австрии от них - относительно высокая смертность.

Но если сравнивать со странами востока и юга-востока Европы, ситуация в Австрии выглядит вполне благополучно (по крайней мере, в смысле смертности).

Причины относительно высокой смертности по сравнению с западом Европы власти страны называют простые: в Австрии вакцинированы "лишь" около 65% населения, а в других странах "старой" Европы - около 70% и более. В Австрии несколько ниже (на 2–5 процентных пунктов) и доля вакцинированных людей старше 60 лет, среди которых смертность особенно велика. Все это может объяснять более высокую смертность, чем в других странах "старой" Европы, в которых тоже бушует очередная волна эпидемии.

На востоке Европы и на Балканах, напротив, привита намного меньшая доля людей, вплоть до абсолютного аутсайдера континента - Болгарии, где полный курс вакцинации не прошла и четверть населения, а смертность этой осенью была рекордной.

"Долгое время - может быть, слишком долго - я и другие полагали, что можно убедить людей в Австрии добровольно пройти вакцинацию, - сказал на прошлой неделе новый канцлер страны Александр Шалленберг. - Теперь мы приняли очень трудное решение ввести обязательную вакцинацию".

Закон (разработанный на основе старого документа, которым в 1940-е была введена обязательная вакцинация от оспы) собираются ввести в действие к 1 февраля. До того будет действовать карантин для невакцинированных, а в ближайшие 20 дней - вообще полный локдаун для всех жителей страны.

В ответ на это заявление канцлера многие жители Австрии вышли на улицы; в центре Вены собрались десятки тысяч противников принудительной вакцинации. Протестами руководит националистическая "Партия свободы", которая последовательно выступает против вакцинации и карантинов (при этом лидеров партии обвиняют в том, что сами они давно тайно привились). Националисты указывают на то, что в большинстве стран Европы уровень вакцинации если и выше, чем в Австрии, то не намного; при этом несмотря на высокие уровни вакцинации почти везде растет число зараженных.

И вообще, раньше власти стран ЕС (а также медицинские организации, например ВОЗ) говорили, что 65% вакцинированных должно хватить для победы над эпидемией.

И правда, почему привито столько людей, а вирус не побежден?

Есть простой ответ: мнение о том, что вакцинации двух третей населения хватит для победы над эпидемией, устарело. Оно могло казаться верным летом 2020 года, когда в мире распространялись варианты вируса, близкие к "изначальному", появившемуся в конце 2019 года в Китае. Для этого вируса было определено число репродукции вируса R₀ в 2,5–3. Грубо говоря, R₀ показывает степень заразности вируса: число людей, которых в среднем может заразить каждый заразный человек (в популяции, в которой нет людей с иммунитетом и нет ограничительных мер).

С помощью числа R₀ можно грубо определить порог коллективного иммунитета: долю людей, имеющих иммунитет к вирусу, после достижения которой эпидемия сама сойдет на нет. В самых простых моделях предлагается формула для определения высоты порога: доля получивших иммунитет = 1 − 1 ÷ R₀. Таким образом, для "изначального" варианта вируса эта доля была определена как 60–67% населения.

Однако с тех пор появились более заразные варианты вируса, в том числе дельта (доминирующая сейчас в Европе), у которой величина R₀ оценивается в 6–7. Для нее порог коллективного иммунитета намного выше - 83–85%.

В Австрии 65% привиты, но есть и много людей, которые получили иммунитет "естественным путем", то есть в результате заражения. Официально таких около 12%, а другие оценки дают результат в 15%. Таким образом, теоретически страна должна приближаться к порогу коллективного иммунитета, а значит, эпидемия должна затухать. Однако мы наблюдаем совсем другую картину: число заражений и смертей быстро растет.

Отчасти это можно объяснить тем, что две группы - переболевшие и вакцинированные - пересекаются. Это значит, что в сумме людей, имеющих иммунитет, в Австрии все еще значительно меньше 80%.

Другое объяснение - сама концепция коллективного иммунитета не точна: всегда существуют обособленные группы (от социальных и национальных общностей до отдельных семей) в которых вакцинированных и переболевших меньше, чем в среднем в популяции. В этих группах эпидемия может продолжаться даже в том случае, если население "в среднем" хорошо защищено от вируса.

Наконец, нужно помнить, что не всякий иммунитет защищает от заражения, тяжелой болезни и смерти. В формуле для определения порога коллективного иммунитета нужно учитывать эффективность вакцин (против заражения) и эффективность иммунитета, полученного после заражения. Если эффективность в обоих случаях не превышает 80%, то для полной остановки эпидемии не хватит и 100% людей, имеющих иммунитет.

Данные из ЕС и особенно Великобритании пока свидетельствуют о том, что даже высокие уровни вакцинации не позволяют полностью победить эпидемии. Однако данные из тех же европейских стран (на уровне всего их населения) убедительно показывают, что вакцинация позволяет снизить смертность.

В этой ситуации вполне можно представить, что локдауны (по крайней мере, для непривитых) будут вводиться снова и снова, если власти той или иной страны посчитают, что системе здравоохранения грозит перегрузка из-за большого числа заболевших. Или же они будут ориентироваться на низкие показатели смертности и отказываться от жестких ограничений. Но без широкой вакцинации, которая эффективно снижает смертность, другого выбора, кроме бесконечных карантинов, точно не остается.

А в Австрии, считают местные журналисты и политологи, вопрос настолько политизирован, что никаких "мягких" способов убедить оставшиеся 35% жителей все же сделать прививку не осталось.