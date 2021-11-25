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Кыргызстан не попал в число участников "Саммита за демократию"

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США обнародовали список стран, приглашенных на декабрьский "Саммит за демократию". По списку из 110 стран, который доступен на сайте Госдепа, можно судить, какую страну в Вашингтоне считают демократией, а какую – нет. Кыргызстан, Узбекистан, Россия, Китай и Турция в список приглашённых не вошли.

Из постсоветских стран приглашены Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония.

Из стран СНГ, помимо Кыргызстана, отсутствуют в списке приглашенных Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Азербайджан.

Единственной страной ЕС, которая не удостоилась приглашения, стала Венгрия. Среди приглашенных также нет Саудовской Аравии, арабских стран Персидского залива, Ирана, КНДР, Венесуэлы, Никарагуа, Судана и Эфиопии, а также целого ряда других стран Африки, Латинской Америки и Азии.

Вашингтон намерен провести "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9-10 декабря в режиме видеоконференции.

Источник: podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/409820
Теги:
США, Кыргызстан
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