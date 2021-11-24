Пограничники пресекли контрабанду медикаментов

Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ сообщает, что пограничники Айдаркенского пограничного отряда совместно с сотрудниками ГКНБ КР пресекли незаконный провоз груза через границу.

В местности Разъезд Кадамжайского района Баткенской области пограничный наряд задержал автомашину Chevrolet Spark, в которой находились гражданин Кыргызской Республики К.Р. и гражданин Республики Узбекистан С.А.

Задержанные граждане пытались контрабандным путем вывезти из Кыргызстана в Узбекистан 380 упаковок лекарственных препаратов в 5-ти коробках без соответствующих документов.

После оформления протоколов задержанные граждане и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.