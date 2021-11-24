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Пограничники пресекли контрабанду медикаментов

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- Алина Мамаева
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ сообщает, что пограничники Айдаркенского пограничного отряда совместно с сотрудниками ГКНБ КР пресекли незаконный провоз груза через границу.

В местности Разъезд Кадамжайского района Баткенской области пограничный наряд задержал автомашину Chevrolet Spark, в которой находились гражданин Кыргызской Республики К.Р. и гражданин Республики Узбекистан С.А.

Задержанные граждане пытались контрабандным путем вывезти из Кыргызстана в Узбекистан 380 упаковок лекарственных препаратов в 5-ти коробках без соответствующих документов.

После оформления протоколов задержанные граждане и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/409821
Теги:
Погранслужба, Кыргызстан
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