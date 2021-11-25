Посольство КР в РФ обратилось к российским работодателям

Оказать содействие в реализации избирательных прав своих работников - граждан Кыргызской Республики в день голосования – с такой просьбой обратилось посольство КР в РФ к российским работодателям. И напомнило, что 28 ноября в стране пройдут выборы депутатов парламента - Жогорку Кенеша.

В посольстве проинформировали, что избирательные участки будут расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Самаре, Краснодаре, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Тюмени, Томске, Иркутске, Якутске, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. "Данное мероприятие имеет важное политическое значение для дальнейшего и поступательного развития Кыргызской Республики", - подчеркнули в дипмиссии.

Одновременно в ней обратились к гражданам КР, состоящим на консульском учёте, с просьбой принять активное участие в предстоящем голосовании. И напомнили: для этого необходимо уточнить себя в списке избирателей на сайте ЦИК КР и прийти на указанный избирательный участок.

Все участки оборудованы и оснащены в соответствии с требованиями избирательного законодательства Кыргызстана. Общественный порядок на них в день выборов будут обеспечивать, по уже сложившейся практике, и сотрудники правоохранительных органов РФ.